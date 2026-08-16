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Lunes, 17 de agosto de 2026
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Terremoto en Colombia

La familia Gilinski dona 150.000 millones para la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali tras el terremoto

agosto 16, 2026
Por: Redacción NTN24
La familia Gilinski y Abelardo De La Espriella- Foto Ilustracion Canva
La familia Gilinski y Abelardo De La Espriella- Foto Ilustracion Canva
El empresario Jaime Gilinski y su esposa Raquel anunciaron una contribución destinada a la restauración de infraestructura en Cali.

El empresario colombiano Jaime Gilinski y su esposa, Raquel Gilinski, anunciaron una millonaria donación de 150.000 millones de pesos destinados prioritariamente a la reconstrucción de la red hospitalaria y los establecimientos educativos en Cali.

La noticia fue confirmada por el presidente de la República Abelardo de la Espriella, tras sostener una conversación telefónica con la pareja de empresarios.

El jefe de Estado destacó el compromiso del sector privado en las labores de recuperación de la infraestructura social diezmada por el evento telúrico y expresó su agradecimiento oficial a la familia Gilinski.

“Todo mi agradecimiento y reconocimiento a la familia Gilinski por este extraordinario gesto de solidaridad con Colombia. En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos”, manifestó el mandatario.

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Los recursos aportados se canalizarán directamente a la intervención técnica de centros de salud y planteles escolares que sufrieron daños estructurales graves o colapsos parciales durante el sismo del pasado 10 de agosto.

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La capital del Valle del Cauca se mantiene como uno de los focos estratégicos dentro del plan nacional de respuesta y reconstrucción, dada la concentración de afectados y la alta demanda de servicios asistenciales para la población damnificada.

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