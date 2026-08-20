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Jueves, 20 de agosto de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Irán responde a la "operación económica devastadora" que anunció Trump en su contra y le resta importancia: "política fracasada"

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Abbas Araghchi (AFP)
Abbas Araghchi (AFP)
Horas antes, Trump había publicado en su red Truth Social un enérgico mensaje sobre la estrategia económica que piensa aplicar a partir de ahora.

El ministro de Exteriores del régimen de Irán, Abás Araqchi, restó importancia al castigo económico anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según Araqchi, el agresivo anuncio del mandatario es la continuación de una "política fracasada" que le supondrá a Washington "una nueva derrota".

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El aviso de Trump no sirve más que para "distraer de la propia crisis de Estados Unidos: una deuda sin precedentes y unos intereses al alza. Redoblar la apuesta por una política fracasada le acarreará una nueva derrota y la enemistad de los iraníes", escribió Araqchi en la red social X.

"El terrorismo económico de Estados Unidos amenaza la economía mundial y la soberanía en todo el planeta", enfatizó el canciller de la teocracia iraní.

Horas antes, Trump había publicado en su red Truth Social un enérgico mensaje sobre la estrategia económica que piensa aplicar a partir de ahora y acusó al régimen de no querer llegar a un acuerdo:

“Nadie le ha dado a la República Islámica de Irán una oportunidad mayor que yo para llegar a un acuerdo”, dijo Trump sobre los acercamientos fallidos con la teocracia.

Y agregó: "¡hoy anuncio la OPERACIÓN ECONÓMICA MÁS DEVASTADORA QUE SE HAYA LLEVADO A CABO CONTRA CUALQUIER PAÍS!”.

Según Trump, es un nuevo capítulo en el conflicto al que calificó como “una guerra económica y un aislamiento a una escala sin precedentes".

"Su armada ha desaparecido, su fuerza aérea está destruida, sus fábricas militares son ahora escombros, su moneda no vale nada y su país pende de un hilo”, añadió.

Y aseveró que los países que apoyen al régimen iraní también serán blanco de fuertes represalias económicas.

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“Hoy también anuncio que CUALQUIER país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales brinden cualquier tipo de apoyo vital a Irán enfrentará a su vez CONSECUENCIAS ECONÓMICAS TREMENDAS”, dijo.

La guerra estalló el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, a los que Teherán respondió atacando a objetivos norteamericanos, principalmente bases militares, en las monarquías vecinas del Golfo.

Trump defiende una política de "presión máxima" sobre Irán y reinstauró sanciones tras regresar a la Casa Blanca en enero de 2025.

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