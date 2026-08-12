Trump dice que Estados Unidos "mantendrá el control total" del estrecho de Ormuz: “No hay nada que Irán pueda hacer"

El presidente Donald Trump afirmó este miércoles que Estados Unidos tiene el control del estratégico estrecho de Ormuz y que lo "mantendrá", sin que Irán "pueda hacer nada al respecto".

"Estados Unidos tiene control total sobre el estrecho de Ormuz. ¡CREO QUE LO VAMOS A MANTENER!", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "Nuestro bloqueo naval está siendo llamado por todos 'UN MURO DE ACERO', y no hay nada que Irán pueda hacer al respecto", agregó.

Trump ha afirmado en varias ocasiones que Estados Unidos controla el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte de hidrocarburos y otras mercancías a través de Oriente Medio.

Sin embargo, Irán sostiene que en la práctica controla gran parte de ese paso marítimo y que tiene intención de imponer un sistema de peajes en respuesta a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

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A última hora del martes, Trump había declarado a la prensa que su país tiene "el control total del estrecho de Ormuz en este momento. Ellos no tienen el control. Nosotros tenemos el control total. Es nuestro".

Entretanto, el ejército de Estados Unidos dijo este martes que abrió fuego contra un buque de bandera panameña que intentaba acercarse a un puerto iraní bloqueado por fuerzas de Estados Unidos.

Un helicóptero lanzó dos misiles contra la sala de máquinas del carguero, el Vela Nova, después de que su tripulación "ignorara" las advertencias de las autoridades de Estados Unidos, precisó el mando militar para Oriente Medio, el Centcom, en un comunicado publicado en X.

"Hoy temprano, las fuerzas del CENTCOM desactivaron el sistema de dirección del M/V Vela Nova, de pabellón de Panamá, mientras el buque de carga intentaba transitar por el Golfo de Omán y violar el bloqueo estadounidense contra Irán navegando hacia un puerto iraní", indicó.

En ese sentido, explicó que "un helicóptero MH-60 de la Marina de EE.UU. disparó dos misiles Hellfire contra la sala de máquinas del Vela Nova después de que la tripulación civil del barco ignorara advertencias repetidas de las fuerzas estadounidenses". "El barco ya no está navegando hacia Irán en violación del bloqueo estadounidense, que sigue en pleno vigor", agregó.

CENTCOM explicó que hasta la fecha "ha redirigido 55 buques comerciales que intentaban burlar el bloqueo, ha desactivado 3 buques no conformes y ha abordado 2".