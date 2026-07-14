¿Es constitucional que el presidente electo se posesione fuera del Congreso de Colombia?

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ratificó su determinación de juramentarse el próximo 7 de agosto en una guarnición militar al sur del país, esto ignorando la prohibición del actual mandatario de la nación, Gustavo Petro. Para hablar sobre este tema, Jaime Alberto Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, conversó con el programa La Tarde de NTN24.