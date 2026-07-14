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Martes, 14 de julio de 2026
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Posesión Abelardo de la Espriella
Programa: La Tarde

¿Es constitucional que el presidente electo se posesione fuera del Congreso de Colombia?

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ratificó su determinación de juramentarse el próximo 7 de agosto en una guarnición militar al sur del país, esto ignorando la prohibición del actual mandatario de la nación, Gustavo Petro. Para hablar sobre este tema, Jaime Alberto Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

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