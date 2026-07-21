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Martes, 21 de julio de 2026
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Hungría

La considerada por muchos como mejor jugadora de ajedrez de la historia rechazó ser presidenta de su país: esta fue la razón

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Elecciones legislativas en Hungría | Foto: EFE
Elecciones legislativas en Hungría | Foto: EFE
Una de las mejores jugadoras de ajedrez de la historia declinó la propuesta de Peter Magyar al considerar que no tiene la fuerza suficiente para asumir la responsabilidad de unir a un país dividido.

Judit Polgár, para muchos la mejor jugadora de ajedrez de la historia, rechazó la propuesta del partido Tisza, del nuevo primer ministro húngaro Peter Magyar, de convertirse en la próxima presidenta de Hungría.

La formación había respaldado por unanimidad su candidatura y contaba con la mayoría parlamentaria necesaria para impulsar su nombramiento, pero la ajedrecista decidió finalmente no aceptar el ofrecimiento.

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Según El País, Polgár explicó su decisión en un mensaje en el que sostuvo que no se siente con la fuerza necesaria para asumir una responsabilidad de tal magnitud.

"No siento la fuerza suficiente para asumir la responsabilidad de unir a una nación dividida", señaló la exajedrecista que nunca ha tenido una participación política pública destacada y había sido presentada como una figura de consenso para ocupar la presidencia.

La propuesta fue impulsada por el entorno de Magyar como una alternativa alejada de la política tradicional. El nuevo primer ministro respaldó que la presidencia no necesariamente debía estar en manos de un político, sino de una persona capaz de representar la unidad nacional y defender el constitucionalismo.

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La candidatura de Polgár también había recibido el apoyo de artistas, intelectuales y deportistas húngaros, los cuales enviaron una carta a Magyar para proponer su nombre. Su trayectoria internacional y su enorme reconocimiento en Hungría la convertían en una opción con un perfil diferente al de los habituales protagonistas de la política nacional.

Nacida en Budapest, Polgár hizo historia desde muy joven. Se volvió en Gran Maestra a los 15 años y estuvo 25 años como el número uno del mundo entre las mujeres. Su carrera se destacó por su decisión de competir principalmente en torneos absolutos, enfrentándose a los mejores jugadores del planeta y transformarse así, en una de las figuras más importantes e influyentes de la historia del ajedrez.

Después de conocer su decisión, Magyar lamentó haber adelantado públicamente la posibilidad de su nombramiento. El primer ministro mencionó que probablemente se precipitó al presentar su candidatura como una opción que parecía segura y atribuyó la situación a su "entusiasmo", "alegría" y "confianza incondicional" en la propuesta.

La decisión de Polgár deja abierta la elección del próximo presidente húngaro, en un momento de transición política tras el regreso de Tisza al poder y el desplazamiento de Viktor Orbán y su partido Fidesz. La oposición ultraderechista cuestionó antes la posible designación de la ajedrecista y criticó la decisión de Magyar de poner fin a la presidencia de Tomas Sulyok, aliado del antiguo gobierno.

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