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estrecho de Ormuz

Máxima tensión en Ormuz después de que un buque fuera alcanzado por un misil en medio de negociaciones entre EE. UU. e Irán

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
Teherán desmintió cualquier diálogo, aunque el presidente Trump insistió el lunes en que había negociaciones en marcha.

La situación permanece tensa en el estrecho de Ormuz, donde un buque fue impactado por un proyectil, pese al optimismo del presidente Donald Trump, quien aseguró que las negociaciones con Irán avanzan y que la estratégica vía marítima podría reabrir el martes.

Teherán desmintió cualquier diálogo, aunque el presidente Trump insistió el lunes en que había negociaciones en marcha.

"Esta es la última oportunidad que tienen para firmar un buen documento", declaró Trump a periodistas en la Casa Blanca, donde aseguró que la reapertura del estrecho de Ormuz podría producirse "literalmente mañana (martes)".

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En lo que se volvió un patrón recurrente, la semana pasada el presidente estadounidense amenazó a Irán con bombardeos, antes de dar súbitamente marcha atrás y asegurar el domingo que las negociaciones con Teherán se reanudarían el lunes.

"En este momento no estamos negociando con Estados Unidos. Estamos negociando con Omán para garantizar un paso seguro por el estrecho de Ormuz", afirmó por su parte el portavoz diplomático del régimen iraní, Esmail Baqai.

Previamente, Baqai había dicho que estaba cerca de un acuerdo con Omán, situado al otro lado del estrecho de Ormuz, para reabrir esta vía crucial para el comercio mundial de hidrocarburos.

La vía ha estado bloqueada por Irán desde el estallido de la guerra con los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la dictadura islámica el 28 de febrero.

En tanto, los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron el martes un ataque contra un aeropuerto de Arabia Saudita. El movimiento proiraní había bloqueado previamente el paso de barcos sauditas por el mar Rojo, que servía como salida alternativa para el crudo del mayor productor mundial de petróleo.

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Irán ha dicho que la situación de Ormuz no volverá a ser la de antes de la guerra, cuando había libre navegación, y que solo autorizará una ruta de tránsito a lo largo de sus costas. Contempla también cobrar un peaje para pasar, algo rechazado por Washington.

"Estamos a punto de alcanzar un acuerdo sobre una ruta aceptable para ambas partes -ni la ruta del norte ni la del sur-, respetando los derechos soberanos de cada país y garantizando nuestros intereses nacionales y nuestra seguridad", afirmó Baqai.

El estrecho fue reabierto brevemente tras la firma de un protocolo de acuerdo en junio entre Washington y Teherán, que permitió la salida de varios buques bloqueados durante meses y la paulatina normalización del tránsito marítimo.

Pero Irán volvió a endurecer su postura con el bloqueo del estrecho ante la reanudación de los ataques estadounidenses.

Durante la noche del lunes, un carguero fue alcanzado por un "proyectil desconocido, según la agencia de seguridad marítima británica UKMTO, que inicialmente no reportó heridos o daños al navío.

No obstante, Trump afirmó el lunes que el estrecho estaba "totalmente controlado" por la marina estadounidense y advirtió que el bloqueo impuesto a los puertos iraníes solo se levantaría en caso de "acuerdo" o de una "rendición total".

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