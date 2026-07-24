'Betty, la fea' tendrá una nueva temporada: lo que se sabe del esperado regreso en Prime Video

Prime Video confirmó oficialmente que en septiembre de 2025 la tercera temporada de "Betty, la fea: la historia continúa", después de que la producción se convirtiera en la serie latinoamericana más vista en la historia de la plataforma de streaming.

En las imágenes promocionales compartidas por Prime Video, la actriz Ana María Orozco retoma su papel como Beatriz Pinzón durante una conferencia de prensa en representación de la empresa ficticia Eco Moda.

"Todavía hay mucha tela por cortar", afirma el personaje en el avance, adelantando además que "volverá alguien que debió quedarse en el pasado".

La próxima temporada continuará explorando la vida personal y profesional de Betty, incluyendo los desafíos en su relación con Armando Mendoza, interpretado por Jorge Enrique Abello, y su hija Mila. Según el anuncio oficial, la trama incorporará nuevas revelaciones que pondrán a prueba los lazos familiares y laborales de los personajes principales.

Hasta el momento, la producción no ha revelado detalles específicos sobre la fecha de estreno ni sobre la identidad del personaje que regresará del pasado, manteniendo la expectativa entre los seguidores de la franquicia.

El fenómeno de audiencia comenzó con la primera temporada de la secuela, que rompió récords históricos al posicionarse como el título latinoamericano con mayor audiencia global en Prime Video.

La segunda temporada consolidó el éxito comercial de la franquicia y preparó el terreno para esta tercera entrega. El impacto de la serie ha trascendido generaciones, conectando tanto con el público que disfrutó la versión original como con nuevas audiencias.

"Nos enorgullece ofrecer a los fans una nueva perspectiva de un personaje que marcó la televisión en América Latina y que sigue inspirando a generaciones enteras", afirmó Javiera Balmaceda, Directora de Contenidos Originales para Latinoamérica, Canadá y Australia en Amazon Studios.