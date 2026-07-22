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Miércoles, 22 de julio de 2026
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Juicio contra Maduro

Visiblemente delgados: estos son los primeros bocetos de Nicolás Maduro y Cilia Flores en la tercera audiencia ante una corte de Nueva York

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Boceto de la audiencia de Nicolás Maduro - Foto: Reuters
Boceto de la audiencia de Nicolás Maduro - Foto: Reuters
Los bocetos ilustraron la breve audiencia de este miércoles en Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York en Manhattan, la tercera dentro del caso en contra del dictador venezolano.

El dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acudieron este miércoles a la tercera audiencia en el proceso en su contra por narcoterrorismo ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York en Manhattan.

Durante la audiencia, que tuvo una duración de menos de 15 minutos, se observó a un Nicolás Maduro y Cilia Flores visiblemente delgados, según comentaron en NTN24 los periodistas Claudia Gurisatti y Roberto Macedonio.

Bocetos de audiencia de Maduro - Foto: Reuters
Bocetos de audiencia de Maduro - Foto: Reuters

Recientemente, se conocieron los bocetos de Maduro y Flores durante su comparecencia ante el estrado judicial en Manhattan, lo que evidencia la información sobre la delgadez de sus cuerpos.

Bocetos de audiencia de Maduro - Foto: Reuters
Bocetos de audiencia de Maduro - Foto: Reuters

La agencia Reuters publicó las ilustraciones de Jane Rosenberg durante su comparecencia ante el juez Hellerstein.

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Allí se observan a Maduro y su esposa con lentes, vistiendo uniformes color caqui.

También aparecen sus abogados y el juez Alvin Hellerstein dirigiendo la audiencia.

Bocetos de audiencia de Maduro - Foto: Reuters
Bocetos de audiencia de Maduro - Foto: Reuters

Y es que los testigos directos presentes en la audiencia no ocultaron su sorpresa por el aspecto físico de Maduro, más delgado en relación con la última audiencia de meses atrás.

Bocetos de audiencia de Maduro - Foto: Reuters
Bocetos de audiencia de Maduro - Foto: Reuters
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Cabe recordar que Maduro cumple más de cinco meses capturado desde la operación de fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero en la capital venezolana.

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