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Inteligencia Artificial

Trump minimiza los riesgos de la IA y rechaza frenar su desarrollo: "Llevamos la delantera frente a China"

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos-Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos-Foto: EFE
El mandatario norteamericano sostuvo que Washington lidera la competencia global en materia tecnológica y rechazó pausar el desarrollo de la IA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que mantendrá una política de estímulo continuo hacia el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), descartando la imposición de restricciones regulatorias que puedan desacelerar el ritmo de innovación del país frente a competidores estratégicos como China.

A través de un comunicado difundido en su plataforma Truth Social, el jefe de Estado comparó la magnitud de la transformación digital con hitos históricos como la Revolución Industrial e Internet.

En ese sentido, Trump restó importancia a las alertas emitidas por ejecutivos tecnológicos y analistas de riesgos sobre los peligros potenciales de la automatización, asegurando que la prioridad de la Casa Blanca consiste en garantizar la supremacía tecnológica norteamericana en el escenario internacional.

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“Ahora llevamos la delantera frente a China y al resto del mundo, ¡y voy a mantener esa posición! No voy a frenar el crecimiento de algo que será más grande que la Revolución Industrial o que Internet mismo. ¡Quien gane la carrera de la IA, gana!”, aseveró el presidente Donald Trump.

El desarrollo de la inteligencia artificial y la rivalidad por la infraestructura de datos formarán parte de los temas prioritarios en la reunión bilateral agendada entre Donald Trump y el presidente de China, Xi Jinping, durante su encuentro oficial en Washington.

Frente a los llamados de diversos sectores para fijar límites a los modelos de lenguaje y la robótica, Trump sostuvo que el Departamento de Justicia y los organismos de control intervendrán solo en caso de infracciones puntuales, rechazando de plano un marco normativo preventivo.

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Al descartar la adopción de "guardarraíles" regulatorios inmediatos, la administración de Trump reafirma un enfoque de libre mercado para la inteligencia artificial, marcando un claro contraste con los esfuerzos de supervisión y control promovidos simultáneamente por la Unión Europea.

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