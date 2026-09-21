"En la era del Tigre, el narcotráfico no tendrá tregua": así luce millonario cargamento de cocaína incautado en Urabá

Un nuevo golpe contra las redes dedicadas al narcotráfico se registró en las últimas horas en Turbo, Antioquia, donde unidades de la Estación de Guardacostas interceptaron una embarcación en la que eran transportados 126 bultos con 4.022 paquetes de clorhidrato de cocaína, según la información divulgada este lunes 21 de septiembre. El procedimiento dejó cinco personas capturadas en flagrancia, entre ellas un ciudadano de nacionalidad hondureña.

De acuerdo con los datos conocidos sobre la operación, el cargamento representa más de cuatro toneladas de cocaína que fueron retiradas de una ruta marítima utilizada para el tráfico de estupefacientes. Los capturados, la embarcación y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes para adelantar el proceso de judicialización correspondiente.

Cabe resaltar que este golpe se dio a conocer por medio de las redes sociales del presidente Abelardo de la Espriella, quien aseguró que, en su Gobierno, la lucha contra el narcotráfico es un pilar fundamental.

“Más de cuatro toneladas de cocaína que no llegarán a las calles. En la era del Tigre, el narcotráfico no tendrá tregua”, aseveró.

El resultado se produce en una zona que durante los últimos meses ha sido escenario de diferentes operaciones contra las estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas. En julio, por ejemplo, la Armada de Colombia informó la interdicción de una lancha tipo Go Fast con 3.121 kilogramos de clorhidrato de cocaína que, según las autoridades, pretendían ser transportados hacia Centroamérica. En esa operación fueron capturadas cinco personas.

Asimismo, las autoridades han señalado la importancia estratégica del Golfo de Urabá para las rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales. El pasado 11 de septiembre, en Acandí, Chocó, fue capturado alias ‘Cantante’, señalado por las autoridades como presunto integrante del Clan del Golfo y requerido mediante circular roja de Interpol por una investigación relacionada con el tráfico marítimo de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos.

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Del mismo modo, se suma que la Estación de Guardacostas de Urabá ya había participado en otros procedimientos contra el narcotráfico en la zona. En una operación reportada por la Armada, fueron encontrados 450 kilogramos de cocaína ocultos en un buque de carga que se dirigía hacia Turbo.

Finalmente, el nuevo operativo se suma a las acciones de la Fuerza Pública para afectar las rutas marítimas y las economías ilícitas de las organizaciones criminales que operan en el Caribe colombiano y el Urabá. El Ministerio de Defensa mantiene dentro de sus registros oficiales el seguimiento a las incautaciones de cocaína y otros resultados operacionales contra el narcotráfico.