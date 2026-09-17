Liberaron al exalcalde venezolano Javier Oropeza: así fue su salida triunfante de tribunales y saludo con María Corina Machado

Javier Oropeza, exalcalde del municipio Torres, Carora, en el estado Lara, Venezuela, fue liberado este jueves en horas de la noche.

Esto, luego de ser víctima de una detención arbitraria apenas horas después de haber llegado a su país tras un exilio de poco más de dos años.

Javier Oropeza regresó a Venezuela luego de permanecer dos años y medio en España, país al que emigró junto a su esposa y sus dos hijas tras los acontecimientos ocurridos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

A su llegada, Oropeza señaló que se presentó en el Palacio de Justicia acompañado de su esposa y del dirigente Jesús Guillermo López.

Según explicó, ambos se acogieron a la Ley de Amnistía y consiguieron el sobreseimiento de las causas judiciales en su contra.

El exmandatario municipal también denunció medidas que, según afirmó, afectaron su patrimonio. Entre ellas mencionó la confiscación de dos fincas.

Además, Oropeza indicó que la Contraloría General de la República le impuso una inhabilitación por 15 años.

El exalcalde manifestó que busca recuperar los bienes afectados y reiteró su intención de impulsar un proceso electoral en el que María Corina Machado participe como candidata.