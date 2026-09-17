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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Nvidia

Importante CEO mundial revela área que generará miles de empleos en medio de desarrollo de la IA

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
El CEO de Nvidia- Foto: ilustración canva
El CEO de Nvidia- Foto: ilustración canva
La visión del empresario coincide con los planes de inversión multimillonarios para el desarrollo de procesamiento en la nube.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, envió un mensaje de tranquilidad a los jóvenes de la Generación Z frente al temor sobre la automatización laboral al afirmar que la expansión de la infraestructura física para la inteligencia artificial impulsará una demanda masiva de empleos en sectores técnicos y de formación profesional.

Durante su intervención en la conferencia Dreamforce, el máximo directivo de la compañía de procesadores desestimó las visiones pesimistas que anticipan la eliminación de puestos de trabajo de nivel inicial.

Al contrario, Huang enfatizó que la edificación de instalaciones de procesamiento a escala global demandará un contingente inédito de trabajadores especializados en oficios tradicionales, debido a la complejidad logística de cada centro de computación.

“Hay miles de empleos para los jóvenes gracias al auge acelerado de los centros de datos. Vamos a necesitar cientos de miles de electricistas, fontaneros y carpinteros para construir todas estas fábricas”, aseveró el CEO de Nvidia.

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La estimación de Nvidia contempla proyectar 100.000 millones de dólares para financiar centros de datos de OpenAI. Cada complejo de 76.000 metros cuadrados puede requerir hasta 1.500 trabajadores de la construcción para su puesta en marcha.

A la par de los oficios de la construcción, el mercado demandará ingenieros de datos, arquitectos cloud, especialistas en robótica y expertos en aprendizaje automático para gestionar los grandes volúmenes de información.

En contraposición al optimismo de Huang, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, señaló que la adopción de la IA puede ampliar la desigualdad si los gobiernos no estructuran planes para proteger a los trabajadores afectados por la reconversión tecnológica.

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Al desplazar el foco de los temores de reemplazo hacia la demanda real de mano de obra para la construcción de infraestructura, la industria demuestra que la revolución de la inteligencia artificial dependerá directamente del fortalecimiento de la educación técnica y de los oficios cualificados en la economía global.

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