El ministro de Hacienda presentó ante el Congreso el nuevo presupuesto para el 2027 frente al que había dejado la administración anterior: “Este sí es de la verdad”

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, radicó este jueves 27 de agosto ante el Congreso de la República el nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2027 por un monto total de 634,9 billones.

La cifra representa un incremento de 58 billones respecto a la propuesta inicial de 575,6 billones que fue rechazada por las comisiones económicas al presentar un desbalance de 30,2 billones sin fuentes de financiamiento claras.

El funcionario denominó la iniciativa como el “presupuesto de la verdad” y afirmó que el incremento responde al deterioro de las finanzas públicas heredado por la administración de Petro y a las demandas presupuestales generadas por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

“Es la primera fase del plan de rescate para enfrentar la inédita crisis heredada, agravada por el terremoto. Este presupuesto corrige los errores que dejaron desfinanciados sectores clave como la salud, las pensiones, la educación superior, las elecciones regionales y los subsidios de energía”, declaró Gómez Martínez.

La devolución del texto presentado a finales de julio se debió a que, según análisis de entidades como el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, la caída en el recaudo proyectado supera las disminuciones de gastos planteadas, dejando una brecha fiscal insostenible.

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“Para 2027 la diferencia se aumentó hasta $30,2 billones, y aunque el gasto disminuyó, los ingresos aforados cayeron aún más, pasando de $562,5 billones en 2026 a $545,5 billones en 2027 (-$17,0 billones)”, dice en el análisis del Observatorio.

Con la radicación del nuevo Presupuesto General de la Nación, arranca un complejo debate en el Congreso de la República, donde los legisladores deberán conciliar la urgencia de atender la emergencia por el terremoto con la necesidad de mantener a flote la estabilidad fiscal del país.

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El trámite parlamentario en las comisiones económicas determinará si la propuesta ajustada del Gobierno logra el consenso necesario para convertirse en ley antes de finalizar el año legislativo.