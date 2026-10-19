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Trump responde a pregunta sobre hipotética contienda electoral entre Machado y Rodríguez

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Este lunes, el presidente de los Estados Unidos fue consultado por la prensa sobre una hipotética contienda electoral entre la líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, y la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, ante lo cual el mandatario señaló que “eso sería interesante”. Un pronunciamiento que se da en medio del escepticismo del pueblo venezolano.

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