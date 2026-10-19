Trump responde a pregunta sobre hipotética contienda electoral entre Machado y Rodríguez

Este lunes, el presidente de los Estados Unidos fue consultado por la prensa sobre una hipotética contienda electoral entre la líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, y la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, ante lo cual el mandatario señaló que “eso sería interesante”. Un pronunciamiento que se da en medio del escepticismo del pueblo venezolano.