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Ciencia

Exoplaneta desapareció de los telescopios y la ciencia encontró al culpable: un vecino invisible está cambiando su órbita

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Planetas | Canva
Planetas | Canva
Los astrónomos siguieron por siete años a TOI-2535 b hasta que dejó de aparecer ante su estrella y otro planeta estaría alterando su trayectoria.

Un planeta ubicado a unos 1.000 años luz de la Tierra dejó de aparecer en los telescopios tras siete años de observaciones. Pese a que el fenómeno podría parecer una desaparición cósmica, los científicos encontraron una explicación: la gravedad de otro planeta, que aún no fue observado de manera directa, estaría cambiando su órbita y provocando que deje de pasar frente a su estrella desde nuestra perspectiva.

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El protagonista de este fenómeno es TOI-2535 b, un exoplaneta gigante gaseoso de tamaño parecido a Júpiter. Su seguimiento empezó en abril de 2019, cuando el telescopio espacial TESS, de la NASA, detectó los cambios de brillo de la estrella cerca de la cual orbita. Este método deja identificar planetas cuando pasan por delante de sus estrellas y bloquean una pequeña parte de su luz.

Al principio, los registros enseñaban un comportamiento relativamente regular. No obstante, con el paso del tiempo los investigadores detectaron anomalías: los tránsitos comenzaron a adelantarse o retrasarse hasta seis horas respecto a lo previsto. Cada vez duraban menos y bloqueaban una cantidad menor de luz.

La señal se fue debilitando hasta que, en este 2026, dejó de aparecer por completo. Para los astrónomos, se trató de un acontecimiento excepcional: por primera vez observaron cómo un exoplaneta confirmado en los alrededores de una estrella individual dejaba de producir tránsitos mientras era monitoreado.

La investigación, liderada por científicos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), apunta a que TOI-2535 b tiene un acompañante que su órbita está inclinada respecto a la suya. La atracción gravitatoria entre ambos cuerpos modifica progresivamente la orientación de sus trayectorias.

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Este movimiento se conoce como precesión nodal y puede compararse con el balanceo de un trompo mientras gira. En este caso, la interacción entre los dos planetas hace que sus órbitas cambien de orientación, hasta que el planeta principal deja de cruzar frente a su estrella desde el punto de observación terrestre.

TOI-2535 b no desapareció ni fue destruido: continúa orbitando su estrella, pero su trayectoria ya no coincide con la línea de visión que permite detectarlo mediante el tránsito. El equipo usó observaciones del instrumento NEID, instalado en el telescopio WIYN, en Arizona, para estudiar las variaciones y respaldar la explicación gravitatoria.

Los investigadores estiman que el exoplaneta puede volver a pasar frente a su estrella dentro de 30 a 50 años. Su vecino invisible, por su parte, podría llegar a producir señales detectables antes.

El hallazgo igualmente ofrece pistas acerca de cómo se forman los llamados Júpiter calientes, planetas gigantes que orbitan muy cerca de sus estrellas. TOI-2535 b completa una vuelta alrededor de la suya cada 8,25 días, un periodo muy corto.

El estudio, publicado en The Astrophysical Journal Letters, deja observar cómo las interacciones gravitatorias pueden transformar un sistema planetario y enseña que incluso los cuerpos que parecen seguir órbitas regulares pueden experimentar modificaciones importantes.

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