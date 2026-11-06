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Gustavo Petro
Programa: El Informativo

Estos son los polémicos chats que serían pieza clave en el caso que salpica a Petro por canje de contratos

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Mientras el escándalo de los contratos a cambio de intimidad con mujeres sigue generando reacciones en Colombia, NTN24 conoció nuevos elementos que podrían dar un giro a las denuncias de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro. Se trata de conversaciones de chat en las que, presuntamente, el entonces mandatario habría intervenido para solicitar que se mantuviera la vinculación contractual de Jiménez con el estado.

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