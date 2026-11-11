Gobierno de Haití asegura que está recuperando el control territorial gracias al despliegue militar de El Salvador

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, agradeció este martes de manera oficial el respaldo estratégico proporcionado por las tropas de El Salvador y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en la ofensiva contra las organizaciones criminales, con la afirmación de que dicha cooperación permite a su administración avanzar de forma decisiva hacia el restablecimiento de la autoridad.

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A través de un pronunciamiento difundido en sus canales digitales oficiales, el jefe de Gobierno destacó la articulación operativa de las fuerzas de seguridad nacionales e internacionales en el terreno.

“Saludo el compromiso de las fuerzas salvadoreñas en la lucha contra las pandillas. La contribución de la GSF, la PNH, las Fuerzas Armadas de Haití y los socios internacionales nos permite reforzar las operaciones en el terreno, retomar el control del territorio y restablecer la autoridad del Estado”, expresó el primer ministro en X.

El despliegue de más de 2.000 efectivos militares salvadoreños en Puerto Príncipe, ordenado el mes pasado por el presidente Nayib Bukele tras la desaparición de cuatro uniformados emboscados en Croix-des-Bouquets, suscitó divergencias diplomáticas con el representante norteamericano encargado de Negocios en Haití, David Howell, quien presentó quejas ante el primer ministro sobre la coordinación operativa, aunque la misión cuenta con un amplio respaldo de la población civil haitiana.

Durante una visita institucional realizada este martes a la zona agrícola de Kenscoff, severamente golpeada por la violencia criminal en meses recientes, Fils-Aimé ratificó la solidez de la cooperación bilateral ante los habitantes locales al afirmar de forma categórica: “Existe una alianza, iniciada hace tres semanas, entre el Gobierno haitiano y Bukele. Va a dar resultados. Va a dar resultados”.

En el marco de esta jornada de presencia estatal, el mandatario impulsó iniciativas de reactivación productiva mediante la entrega de insumos agrícolas y herramientas, con un reiterado reconocimiento hacia el jefe de Estado centroamericano.

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El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, confirmó el pasado viernes en entrevista con la agencia EFE que Fils-Aimé viajará a El Salvador a mediados de este mes para discutir el futuro del contingente militar desplegado en Haití, cuya fecha de retorno aún no está determinada.