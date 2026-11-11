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Miércoles, 11 de noviembre de 2026
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Laura Bozzo

Reportan que Laura Bozzo se encuentra conectada a un respirador

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Laura Bozzo, presentadora de televisión - Foto de referencia: Instagram
Laura Bozzo, presentadora de televisión - Foto de referencia: Instagram
Bozzo permanece hospitalizada en Ciudad de México, donde recibe atención médica por una complicación pulmonar.

La preocupación por el estado de salud de la reconocida presentadora de televisión peruana Laura Bozzo continúa creciendo.

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Bozzo permanece hospitalizada en Ciudad de México, donde recibe atención médica por una complicación pulmonar que, hasta el momento, le impide abandonar el centro asistencial.

Según recoge el portal digital Hola.com, la conductora todavía necesita asistencia respiratoria.

Recientemente se dio a conocer que Bozzo habría salido de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) después de enfrentar una emergencia médica que la mantuvo al borde de la muerte.

En ese sentido, hasta el momento no ha recibido el alta médica debido a un cuadro de sepsis, neumonía necrotizante y derrame pleural.

Esto, luego de que fuera operada de emergencia por una úlcera duodenal perforada. La abogada de profesión fue hospitalizada de emergencia la noche del pasado 13 de octubre.

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Inicialmente, la peruana ingresó a un centro médico público en Acapulco tras sufrir intensos dolores abdominales.

Posteriormente, el 15 de octubre, fue trasladada en ambulancia a un hospital de la Ciudad de México para recibir atención médica especializada debido a las complicaciones que había presentado.

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En los años 90, su programa 'Laura en América', desarrollado en Perú, le dio reconocimiento internacional al exponer disputas sentimentales, problemas de pareja, infidelidades y violencia doméstica en vivo, con un tono dramático y de confrontación directa.

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