NTN24
Viernes, 16 de octubre de 2026
Viernes, 16 de octubre de 2026
Venezuela

"Un progreso real": Departamento de Estado se refirió a la mesa de negociación entre Dinorah Figuera y el régimen en Venezuela

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez. (EFE)
Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez. (EFE)
El Departamento de Estado ve que las conversaciones entre el chavismo y representantes de la Asamblea Nacional de 2015 dejan ver progresos, pero advierte que quedan asuntos pendientes.

Estados Unidos reafirmó su apoyo a las negociaciones políticas en Venezuela y aseguró que el proceso registra avances a una eventual transición democrática. La declaración fue hecha por Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, en medio de la tercera ronda de conversaciones entre representantes del régimen y una delegación vinculada a la Asamblea Nacional elegida en 2015.

“Estados Unidos apoya plenamente las conversaciones de reconciliación de Venezuela”, indicó Pigott, quien de igual forma afirmó que, pese a que aún queda trabajo por hacer, Washington observa “un progreso real” en la hoja de ruta promovida por el secretario de Estado, Marco Rubio.

El plan norteamericano contempla tres etapas: estabilización, recuperación económica y política, y transición democrática. Según Pigott, el proceso necesita construir instituciones capaces de respaldar unas futuras elecciones y garantizar la continuidad de un sistema democrático. “Las elecciones son muy importantes, pero se necesitan instituciones que puedan respaldar eso”, aseguró.

Las conversaciones están encabezadas por Jorge Rodríguez y una delegación de la Asamblea Nacional de 2015 liderada por Dinorah Figuera.

La tercera ronda comenzó el 14 de octubre y tiene entre sus prioridades la reforma del sistema judicial, la restitución de garantías políticas y la preparación de condiciones para futuros comicios.

Según el Departamento de Estado, las rondas anteriores produjeron compromisos que tienen relación con la reconstrucción del Tribunal Supremo de Justicia, el desbloqueo de páginas web y la liberación de presos políticos. Washington presenta estos resultados como avances en su estrategia para impulsar cambios institucionales en Venezuela.

El respaldo de los Estados Unidos también se expresa en reuniones de alto nivel. De hecho, el 9 de octubre, Rubio recibió en Washington a Figuera y afirmó que la delegación tenía el apoyo de la Administración de Donald Trump. El secretario de Estado instó entonces a los diferentes sectores de la oposición a participar en el proceso.

Pese a estos movimientos, la negociación todavía enfrenta desafíos acerca de la independencia de las instituciones, las garantías para la participación política y las condiciones de unas elecciones libres. Estados Unidos asegura que la consolidación de cambios institucionales se necesita para que el proceso desemboque en una transición democrática duradera.

Temas relacionados:

Venezuela

Estados Unidos

Internacional

Mesa de diálogo

Dinorah Figuera

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Podría ser extraditado Timochenko por vínculos con Maduro? Esto dice el indictment que lo involucra

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se espera que haya un avance contundente”: Experto sobre el nuevo ciclo de diálogos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Excandidata republicana al Congreso dice que Maduro merece la misma pena que el terrorista Nidal Malik Hasan

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Nuevo ataque armado en escuela de EEUU prende alarmas ante preocupantes cifras de tiroteos durante 2026

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

"La JEP debe proceder sin temor": exministro Wilson Ruiz sobre solicitud de expulsión de Timochenko

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Ver más

Videos

Ver más
Embajador de Estados Unidos en Panamá / FOTO: Captura de pantalla - EFE
Terremoto en Panamá

Embajador de EEUU en Panamá tras el terremoto: “Cuando ocurren estas tragedias EEUU siempre dice presente”

Boceto Nicolás Maduro/ Las Farc - Fotos EFE
Nicolás Maduro

Así fue como Maduro ordenó secuestrar un militar y trasladarlo a campamento de las Farc en Colombia para torturarlo, según indictment

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Gustavo Petro

De camarada a traidor: chavismo tilda a Gustavo Petro de falso, fariseo e hipócrita

Cilia Flores celebró su cumpleaños antye la justicia de EEUU - Foto: EFE
Cilia Flores

Cilia Flores “una de las arquitectas del terror en Venezuela” celebró sus 70 años ante la justicia de EEUU

Alias "Timochenko"/ Boceto Nicolás Maduro - Fotos EFE
Timochenko

¿Podría ser extraditado Timochenko por vínculos con Maduro? Esto dice el indictment que lo involucra

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo de la Espriella EFE
DEA

"La alianza entre Estados Unidos y Colombia entrega resultados": el mensaje de EE. UU. tras imágenes de duro golpe publicadas por Abelardo de la Espriella

Juan Guillermo Monsalve llegó a Cómbita - Captura de pantalla de redes
Abelardo de la Espriella

"El bandido de Monsalve ya fue trasladado a Cómbita": Abelardo de la Espriella anunció la llegada a la cárcel de máxima seguridad del testigo del caso Uribe

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano / Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Fotos: EFE / X
Dictadura en Venezuela

"Pensé que era inteligencia artificial; se reunió con quien nos bombardeó": colaborador de la dictadura chavista arremete contra Delcy Rodríguez por su foto con Trump

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Abelardo de la Espriella EFE
DEA

"La alianza entre Estados Unidos y Colombia entrega resultados": el mensaje de EE. UU. tras imágenes de duro golpe publicadas por Abelardo de la Espriella

Manchester City | Foto AFP
Manchester City

Estos son los castigos que podría recibir el Manchester City tras ser hallado culpable de 114 infracciones cometidas en casi una década

Juan Guillermo Monsalve llegó a Cómbita - Captura de pantalla de redes
Abelardo de la Espriella

"El bandido de Monsalve ya fue trasladado a Cómbita": Abelardo de la Espriella anunció la llegada a la cárcel de máxima seguridad del testigo del caso Uribe

Flávio Bolsonaro y Donald Trump - Fotos: EFE
Elecciones en Brasil

Donald Trump califica como "una gran victoria" el triunfo de Flavio Bolsonaro sobre Lula en las elecciones en Brasil

Verónica Alcocer - Foto: EFE.
Verónica Alcocer

Eva Ferrer no asistió a la Fiscalía tras señalar a Alcocer: “En ella está el secreto de lo que hizo Petro”

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano / Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Fotos: EFE / X
Dictadura en Venezuela

"Pensé que era inteligencia artificial; se reunió con quien nos bombardeó": colaborador de la dictadura chavista arremete contra Delcy Rodríguez por su foto con Trump

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Regimen chavista

"Delcy no puede llevar la transición ni un proceso electoral porque es la arquitecta de estado criminal": Jorge Martín Frías, director de la Fundación Disenso

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023