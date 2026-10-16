"Un progreso real": Departamento de Estado se refirió a la mesa de negociación entre Dinorah Figuera y el régimen en Venezuela

Estados Unidos reafirmó su apoyo a las negociaciones políticas en Venezuela y aseguró que el proceso registra avances a una eventual transición democrática. La declaración fue hecha por Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, en medio de la tercera ronda de conversaciones entre representantes del régimen y una delegación vinculada a la Asamblea Nacional elegida en 2015.

“Estados Unidos apoya plenamente las conversaciones de reconciliación de Venezuela”, indicó Pigott, quien de igual forma afirmó que, pese a que aún queda trabajo por hacer, Washington observa “un progreso real” en la hoja de ruta promovida por el secretario de Estado, Marco Rubio.

El plan norteamericano contempla tres etapas: estabilización, recuperación económica y política, y transición democrática. Según Pigott, el proceso necesita construir instituciones capaces de respaldar unas futuras elecciones y garantizar la continuidad de un sistema democrático. “Las elecciones son muy importantes, pero se necesitan instituciones que puedan respaldar eso”, aseguró.

Las conversaciones están encabezadas por Jorge Rodríguez y una delegación de la Asamblea Nacional de 2015 liderada por Dinorah Figuera.

La tercera ronda comenzó el 14 de octubre y tiene entre sus prioridades la reforma del sistema judicial, la restitución de garantías políticas y la preparación de condiciones para futuros comicios.

Según el Departamento de Estado, las rondas anteriores produjeron compromisos que tienen relación con la reconstrucción del Tribunal Supremo de Justicia, el desbloqueo de páginas web y la liberación de presos políticos. Washington presenta estos resultados como avances en su estrategia para impulsar cambios institucionales en Venezuela.

El respaldo de los Estados Unidos también se expresa en reuniones de alto nivel. De hecho, el 9 de octubre, Rubio recibió en Washington a Figuera y afirmó que la delegación tenía el apoyo de la Administración de Donald Trump. El secretario de Estado instó entonces a los diferentes sectores de la oposición a participar en el proceso.

Pese a estos movimientos, la negociación todavía enfrenta desafíos acerca de la independencia de las instituciones, las garantías para la participación política y las condiciones de unas elecciones libres. Estados Unidos asegura que la consolidación de cambios institucionales se necesita para que el proceso desemboque en una transición democrática duradera.