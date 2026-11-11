Abaten a uno de los diez cabecillas más buscados de Colombia en bombardeo contra el Clan del Golfo en Antioquia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la baja de Haminton Mosquera, alias 'Negro Perea', uno de los diez cabecillas más buscados del país y líder de una subestructura del Clan del Golfo, tras un bombardeo autorizado por el mandatario en zona rural de Tarazá, departamento de Antioquia.

La operación Nehemías, ejecutada con participación del Ejército Nacional, inteligencia de la Policía Nacional y apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana, golpeó la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez de la organización criminal.

VEA TAMBIÉN De la Espriella ordenó reforzar seguridad de la prensa en Colombia tras alerta de atentados terroristas contra RCN y otros medios de comunicación o

El resultado preliminar reporta ocho personas dadas de baja, incluido alias 'Negro Perea', quien tenía sobre su cabeza una recompensa de $2.018 millones de pesos.

Según informó De La Espriella en su cuenta de X, Mosquera acumulaba más de 20 años de trayectoria criminal y era subordinado directo de alias 'Gonzalito'.

El cabecilla abatido era señalado de ordenar "homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra nuestra Fuerza Pública, incluido el asesinato de un patrullero en Tarazá en 2025", indicó el presidente.

La operación permitió además la incautación de armamento: cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y equipos de comunicación. Las autoridades también destruyeron un campamento que, según el reporte oficial, era utilizado para coordinar actividades criminales de la organización.

"¡SEGUIMOS GOLPEANDO LA CÚPULA DEL CLAN DEL GOLFO, DEBILITANDO SUS FINANZAS Y DESTRUYENDO SU CAPACIDAD CRIMINAL!", escribió De la Espriella, añadiendo una advertencia directa a los líderes de grupos armados ilegales.

"A los cabecillas de estas organizaciones les advierto: no tendrán escondite ni tranquilidad mientras sigan asesinando, extorsionando y aterrorizando a los colombianos", señaló el mandatario, quien asumió la presidencia en 2026.

El presidente enfatizó que la ofensiva militar contra el Clan del Golfo continuará. "¡LA OFENSIVA NO SE DETIENE! VAMOS A RECUPERAR EL CONTROL DEL TERRITORIO Y A IMPONER LA AUTORIDAD DEL ESTADO!", afirmó.

La operación Nehemías se desarrolló en zona rural de Tarazá, Antioquia, región que históricamente ha sido escenario de actividad del Clan del Golfo, considerada una de las principales estructuras criminales de Colombia dedicadas al narcotráfico, extorsión y otros delitos.