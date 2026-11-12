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Jueves, 12 de noviembre de 2026
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Grammy Latino

Karol G y varios artistas venezolanos están nominados en las principales categorías de los Grammy Latinos: esta es la lista oficial

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Karol G, cantante colombiana - Foto: EFE
Karol G, cantante colombiana - Foto: EFE
La cantante colombiana está nominada en las tres categorías más importantes: Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año.

El compositor mexicano Édgar Barrera lidera las nominaciones de la 27ª edición de los premios Grammy Latinos, seguido de los artistas Karol G, Rosalía, CA7RIEL & Paco Amoroso y Jorge Drexler.

La cantante colombiana está nominada en las tres categorías más importantes: Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año.

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Además, varios artistas venezolanos están nominados en las principales categorías, entre ellas, Mejor Álbum, Grabación del Año, y Nuevo Artista.

Entre los destacados se encuentra Elene Rose, que compite con su tema "Alma" en la categoría Grabación del Año.

A su vez, Rawayana, con su disco "¿Dónde Es El After?", está nominado a mejor álbum del año.

La cantautora Maye figura entre los aspirantes a Mejor Nuevo Artista.

Esta es la lista de nominados a las principales categorías de la gala más importante de la música latina, que se celebrará este jueves en Las Vegas.

Grabación del año
"Ha Ha" – CA7RIEL & Paco Amoroso

"¿Cómo Se Ama?" – Jorge Drexler

"Dime" – Silvana Estrada

"O Amor Nos Encontrou" – Loulu Gilberto

"Coleccionando Heridas" – KAROL G & Marco Antonio Solís

"Femme Fatale" – Mon Laferte

"Desde Que Te Tengo" – Carin León

"Niño" – Milo J

"La Perla" – Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia

"Alma" – Elena Rose

Álbum del año

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"EQUILIBRIVM" – Anitta

"FREE SPIRITS" – CA7RIEL & Paco Amoroso

"Taracá" – Jorge Drexler

"Vendrán Suaves Lluvias" – Silvana Estrada

"Tropicoqueta" – KAROL G

"FEMME FATALE" – Mon Laferte

"MUDA" – Carin León

"La Vida Era Más Corta" – Milo J

"¿Dónde Es El After?" – Rawayana

"LUX (Complete Works)" – Rosalía

Canción del año
"Coleccionando Heridas" - Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gomez Castaño & KAROL G (KAROL G, Marco Antonio Solís)

"¿Cómo Se Ama?" - Jorge Drexler & Mauro (Jorge Drexler)

"Dime" - Silvana Estrada

"Femme Fatale" - Mon Laferte

"Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día" - Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez "Vibarco", Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew, Thomas Sumner & Federico Vindver (CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting)

"Humano" - Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia & Vivir Quintana (Juanes, Vivir Quintana)

"La Perla" - Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins (Rosalía Featuring Yahritza y Su Esencia)

"Mi Gran Amor" - Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón & Carlos Santana (Santana ft. Becky G)

"Nilo" - Massimo Giovanardi & Zanna (Zanna)

"Solifican12" - Santiago Alvarado, Milo J & Santiago Ruiz (Milo J)

Mejor canción pop
"A La Niña Que Fui" – Kany García

"Amarillo" – Joaquina

"(favorito)" – nic

"La Perla" – Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia

"Melancolía" – Mon Laferte

- Mejor interpretación de reguetón -
"Contrabando" – Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow

"Choque" – Bad Gyal ft. Chencho Corleone

"Verano Rosa" – KAROL G ft. Feid

"Una Aventura" – Ozuna

"Uñas Afiladas" – Sofía Reyes & Luísa Sonza

- Mejor álbum de música urbana -
"Más Cara" – Bad Gyal

"Omerta" – J Balvin & Ryan Castro

"Borondo (5020 Rcrds Sessions)" – Beéle

"Tropicoqueta" – KAROL G

"Do Not Disturb: Late Checkout" – Young Miko

Mejor canción urbana
"Buenos Términos" - Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino K. Segarra & Daniel Silva De Sousa (Rauw Alejandro)

"Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66" - Santiago Alvarado, Bizarrap & Daddy Yankee (Bizarrap & Daddy Yankee)

"Por Si Mañana No Estoy" - Omar Courtz

"Reliquia Do 2T" - DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto & Mc Vine7 (Varios Artistas)

"Yo y Tú" - Beéle, Kevyn Mauricio Cruz "Keityn", Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo & Cristian Andrés Salazar (Ovy On The Drums, Quevedo & Beele)

Mejor álbum de rock
"A La Mitad" – Beta

"Malicia" – Mägo de Oz

"Ceremonia" – 1915

"Shine" – Fito Páez

"La Frontera" – Viniloversus

Mejor álbum de música alternativa
"CUERPOS, Vol. 1" – Babasónicos

"DESDE EL COMA" – BRUSES

"FREE SPIRITS" – CA7RIEL & Paco Amoroso

"Demian" – Teo Planell

"LUX (Complete Works)" – Rosalía

Mejor nuevo artista
Delilah

FABIAN

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

ARIA VEGA

Zeca Veloso

Artistas con más nominaciones
Édgar Barrera – 10

KAROL G – 7

Rosalía – 7

CA7RIEL & Paco Amoroso – 7

Jorge Drexler – 7

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