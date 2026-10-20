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Donald Trump

"Un tipo duro, pero siempre un gran partidario de Trump": presidente de EE. UU. elogia a Abelardo de la Espriella y celebra el “giro conservador” de Sudamérica

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y Abelardo de la Espriella-Foto EFE
Donald Trump y Abelardo de la Espriella-Foto EFE
El mandatario norteamericano destacó la prosperidad de la región bajo nuevos liderazgos de derecha y resaltó la solidez del jefe de Estado colombiano.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró este martes el contundente viraje político hacia el conservadurismo en América Latina, con la afirmación de que Sudamérica experimenta un proceso de transformación profunda y prosperidad bajo la conducción de nuevos liderazgos afines al movimiento de derecha.

Durante un pronunciamiento público en el marco de la contienda política electoral, el jefe del Ejecutivo norteamericano destacó que las naciones del hemisferio dejaron atrás la inclinación hacia la izquierda para la consolidación de un modelo de desarrollo basado en el orden, la firmeza institucional y la libertad económica.

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En su intervención, el mandatario estadounidense hizo especial énfasis en las victorias electorales de los dirigentes regionales a quienes brindó su respaldo explícito, y elogió de manera particular al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, a quien calificó como un aliado clave en la región.

“Como sabes, he apoyado a muchas de esas personas, a todas y cada una de las que he apoyado, incluido el nuevo presidente de Colombia, que es genial; le llaman ‘El Tigre’ por una razón, ¿no?, porque es duro, es un tipo duro”, aseveró el presidente Trump al resaltar la personalidad del gobernante colombiano.


El beneplácito de la Casa Blanca hacia el liderazgo colombiano reafirma la consolidación de una agenda hemisférica fundamentada en la seguridad nacional, el libre mercado y la preservación del orden constitucional.

El respaldo expresado por el liderazgo norteamericano fortalece la proyección internacional del Gobierno colombiano como referente del pensamiento conservador en el continente.

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Esta estrecha sincronía diplomática augura un fortalecimiento de los acuerdos bilaterales de interdicción y comercio, un hecho que posiciona a Colombia como el principal aliado estratégico de los Estados Unidos en la región.

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