Nvidia investiga a su propio CEO tras admitir una infidelidad con una supuesta espía china

La corporación tecnológica Nvidia anunció este domingo que iniciará una rigurosa investigación formal en contra de su propio director ejecutivo, Jensen Huang, quien admitió públicamente haber sostenido una relación sentimental con una empresaria identificada posteriormente como una agente de inteligencia del Gobierno de China.

El escándalo corporativo y geopolítico estalló a raíz de un reporte periodístico difundido por el diario The New York Times, el cual reveló la existencia de un memorando clasificado en la administración norteamericana que señalaba a la ciudadana como parte de una red de espionaje del Ministerio de Seguridad del Estado de Pekín.

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Ante la gravedad de los señalamientos, la junta directiva de la compañía fabricante de semiconductores para inteligencia artificial emitió un comunicado institucional en el cual puntualizó que puso en marcha una indagatoria independiente a la luz de los recientes informes que indican que el fundador y director ejecutivo ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera.

La compañía detalló que un comité especial de directores independientes supervisará el proceso con el respaldo de asesores jurídicos externos. En su postura oficial, la directiva añadió que, si bien no existen motivos para presumir el compromiso de la seguridad nacional o de los secretos comerciales de Nvidia, la revisión examinará exhaustivamente toda la información disponible.

Previo al anuncio corporativo, el medio especializado Axios reveló apartados de un borrador de correo electrónico redactado por el propio Huang para sus colaboradores internos, donde el directivo admitió el desliz personal al consignar textualmente: “Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice”.

La trama de inteligencia exterior, según los informes de seguridad nacional de los Estados Unidos, apuntaba a que la supuesta espía buscaba obtener información sensible sobre el desarrollo de microprocesadores avanzados y presionar para flexibilizar el acceso a dicha tecnología. Por su parte, el presidente norteamericano, Donald Trump, restó gravedad al asunto al declarar ante la prensa que el directivo “ha hecho un trabajo fantástico por nuestro país”.

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El escándalo representa un golpe significativo para Nvidia en un momento crucial, marcado por la intensa competencia tecnológica entre los Estados Unidos y China, la investigación determinará si existió un compromiso real de información sensible y qué medidas adoptará la compañía respecto a la continuidad de su máximo directivo.