NTN24
Lunes, 05 de octubre de 2026
Lunes, 05 de octubre de 2026
Elecciones en Brasil

Donald Trump califica como "una gran victoria" el triunfo de Flavio Bolsonaro sobre Lula en las elecciones en Brasil

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Flávio Bolsonaro y Donald Trump - Fotos: EFE
Flávio Bolsonaro y Donald Trump - Fotos: EFE
El senador conservador, de 45 años, obtuvo 47% de los votos en la primera vuelta del domingo, frente a 45% del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

El candidato Flávio Bolsonaro encara en posición de fuerza y con un guiño de Donald Trump el balotaje del 25 de octubre en Brasil contra el presidente Lula, que deberá batallar para intentar una remontada.

El senador conservador, de 45 años, obtuvo 47% de los votos en la primera vuelta del domingo, frente a 45% del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

o

La ventaja del hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) suma a Brasil a un fenómeno global del crecimiento de la derecha, que se ha impuesto en varias elecciones en América Latina bajo la influencia de Trump.

Sin manifestarle su apoyo directamente, el presidente de Estados Unidos saludó el lunes la "gran victoria" del heredero de su aliado, que cumple prisión domiciliaria por golpismo.

Trump, que impuso aranceles y sanciones a Brasil tras la condena de Jair Bolsonaro, indicó que la disputa en el balotaje será "muy reñida".

Poco conocido a nivel nacional hace unos meses, Flávio se define como "más moderado" que su padre, pero recuerda que él es su "brújula".

Bolsonaro sumó 56 millones de votos, más que su padre en la primera vuelta de 2018 y de 2022.

La victoria de Flávio se dio a la par con un avance del bolsonarismo en el Congreso, la Cámara de Diputados y los tres estados con más electores del país.

o

La ex primera dama Michelle Bolsonaro y otros dos hijos de Jair Bolsonaro conquistaron escaños parlamentarios.

La Bolsa de Sao Paulo marcó este lunes un máximo histórico, una clara señal de apoyo de los mercados.

"Está decretado el fin de la era del Partido de los Trabajadores" de Lula, llegó "el cambio en nuestro país", aseguró Flávio triunfante el domingo en Brasilia.

Durante la campaña, Flávio prometió combatir el alto precio de la carne y otros productos, y mano dura contra la inseguridad rampante.

Además, anticipó un ajuste fiscal para contener el incremento de la deuda pública registrado durante el tercer mandato de Lula.

Lula centró su campaña en la defensa de la soberanía frente a la presión de Trump y en recordar el legado de sus tres gobiernos, con una larga lista de programas sociales.

Durante su tercer mandato, la inflación se mantuvo a raya y el desempleo cayó, pero los brasileños se quejan del costo de vida y están hastiados de la delincuencia.

 

Temas relacionados:

Elecciones en Brasil

Brasil

Donald Trump

Flávio Bolsonaro

Luiz Inácio Lula Da Silva

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

“La JEP es un tribunal de impunidad”: senadora cuestiona el acuerdo de paz con las FARC

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Ley contra el Odio en Venezuela: “Fue aplicada de manera sistemática para acabar con la oposición”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Qué pena que no estemos con María Corina para que pueda presentarse a elecciones": Mónica Palencia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Copiloto del vuelo de FlyDubai confesó que su plan era estrellar el avión contra el aeropuerto en Tel Aviv

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Nicolasito causa indignación por decir que habla con Maduro a diario mientras presos políticos son aislados

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Elecciones en Brasil
Brasil

Brasil elige: el país define su futuro político con Lula da Silva y Flávio Bolsonaro como favoritos

Captura de alias Orlanda (Policía)
Captura

Capturan en Colombia a alias ‘Orlanda’ sobre quien pesaba circular de Interpol: este sería su temible prontuario

Captura de alias Pocillo (Ejército de Colombia)
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella cierra el cerco: Cayó alias ‘Pocillo’, ficha clave en estructura criminal que responde a Calarcá

Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin, los representantes de las principales potencias del mundo - Fotos: AFP/EFE
estrecho de Ormuz

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Christa Pike, mujer condenada a pena de muerte - Foto: EFE
Ejecuciones

Experta describe condición en que quedaría mujer condenada a muerte que sobrevivió a ejecución en Estados Unidos

Más de Política

Ver más
Nayib Bukele, presidente de El Salvador
El Salvador

TSE de El Salvador convoca a elecciones en las que Bukele buscará extender su mandato hasta 2033

Marco Rubio | Foto: AFP
Elecciones en Venezuela

Marco Rubio aseguró que EE. UU. trabaja "intensamente" con la Asamblea Nacional de 2015 para celebrar elecciones "lo antes posible" en Venezuela

Donald Trump y María Corina Machado (EFE)
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

¿Nuevo encuentro entre Donald Trump y María Corina Machado como estrategia para las elecciones de medio término en Estados Unidos?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Rescate de secuestrados en Colombia. (Ministerio de Defensa de Colombia)
ELN

Comando Sur de Estados Unidos se pronuncia sobre "exitoso rescate" en operación conjunta de ocho personas que el ELN tenía secuestradas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos-Foto: EFE
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

¿Republicanos en riesgo de perder Senado y Cámara en elecciones de medio término en EE. UU.? Experto responde

Fotografía de una estación de gasolina, en Caracas (Venezuela) - EFE
PDVSA

"Se prevé 25 años, pero está la posibilidad de renovación las veces que sea necesario": presidente de Pdvsa sobre acuerdo petrolero entre EE. UU. y Venezuela

Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda - EFE
Ministro

Senado cita a moción de censura al ministro Jaime Andrés Beltrán por viaje a Santa Marta tras terremoto en Colombia: iniciativa podría removerlo de su cargo

Daniel Ortega, jefe del régimen de Nicaragua - Foto: EFE
OEA

Países de la OEA acuerdan crear un grupo de negociación con el régimen de Nicaragua

Silvana Guerrero | Foto: AFP
ELN

Alta peligrosidad: Este es el prontuario de la jefe del ELN "Silvana Guerrero", objetivo de Abelardo de la Espriella

Fútbol colombiano - Foto de referencia: EFE
Fútbol colombiano

Así fue el primer gol del jugador más alto del que se tenga registro en el fútbol colombiano con más de dos metros

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023