Marlon Jackson, hermano de Michael Jackson e integrante de los Jackson 5, sorprendió al revelar que padece cáncer de próstata en etapa cuatro, una enfermedad con la que lleva cuatro años luchando y cuyo diagnóstico había mantenido en privado.

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El artista, de 69 años, compartió la noticia durante su participación en "The Farah Shammas Podcast", donde la presentadora le preguntó cómo hacía para mantenerse saludable.

"Voy a darte una noticia que desconoces y quiero decírselo a todos ahora mismo: Dios me tiene bajo su cuidado. Él ya me ha dicho que me cuida. Llevo cuatro años con cáncer", manifestó.

Durante la conversación, Jackson explicó que se sometió a una cirugía para extirparle la próstata y recibió tratamiento de radioterapia. Sin embargo, aseguró que actualmente se siente bien y procura mantenerse físicamente activo.

"Todo está bien. Todo va genial. Camino casi cuatro millas, cuatro veces por semana. Y eso me sienta muy bien", señaló.

Asimismo, contó que ha realizado cambios en su alimentación para cuidar su salud. Según explicó, lleva cerca de 50 años sin consumir carne de res ni de cerdo y, tras conocer su diagnóstico, decidió eliminar el azúcar y prestar mayor atención a lo que come.

"He eliminado el azúcar, tengo cuidado con lo que consumo e intento cuidarme. Mi médico me dijo: 'Estás mucho mejor de lo que esperaba'", agregó. Al referirse a su pronóstico, también recurrió al humor: "¡Mala hierba nunca muere!, así que todavía me queda mucho tiempo por delante".

¿Quién es Marlon Jackson?

Marlon Jackson nació el 12 de marzo de 1957 y es uno de los diez hijos de Joseph y Katherine Jackson. Alcanzó reconocimiento internacional como integrante de los Jackson 5, agrupación que conformó junto a sus hermanos Jackie, Tito, Jermaine y Michael, y que popularizó canciones como "I Want You Back" y "ABC".

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En 1985 se apartó del grupo y, dos años después, lanzó su álbum en solitario "Baby Tonight". Posteriormente, se alejó de la industria musical y comenzó a dedicarse al sector inmobiliario.

No obstante, en los últimos meses ha vuelto a participar en actividades relacionadas con el legado de su familia, entre ellas la promoción de la película biográfica "Michael", que llegó a los cines en 2026.

Pese a su diagnóstico, el cantante aseguró que mantiene una rutina activa y se mostró optimista frente al proceso de salud que atraviesa.