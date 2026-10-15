"Una proporción muy pequeña de la población colombiana, pero cuyos derechos y garantías merecen todo el respeto": presidente entregó balance de movilizaciones del miércoles

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, entregó un balance oficial de la jornada de manifestaciones registrada en el país, destacando que el 98% de las movilizaciones transcurrió de manera pacífica y ordenada.

En un mensaje dirigido a los colombianos a través de sus redes sociales, el mandatario afirmó que "la inmensa mayoría de quienes salieron a las calles ejerció su legítimo derecho a la protesta de forma ordenada y respetuosa de las instituciones".

De la Espriella enfatizó que "eso es democracia, y como Presidente de la República, siempre la defenderé y garantizaré".

Según el consolidado nacional oficial, un total de 62.000 ciudadanos participaron en las movilizaciones.

El presidente caracterizó esta cifra como "una proporción muy pequeña de la población colombiana, pero cuyos derechos y garantías merecen todo el respeto del Estado".

El mandatario colombiano reiteró la directriz gubernamental establecida desde el inicio de su administración: "la protesta pacífica se respeta, se protege y se garantiza".

Sin embargo, estableció límites claros al señalar que "la violencia, el vandalismo y cualquier intento de vulnerar los derechos de los demás no tendrán cabida bajo mi mandato".

El presidente, además, destacó el equilibrio entre derechos fundamentales, argumentando que "tan legítimo es el derecho a manifestarse como el derecho de millones de colombianos a trabajar, movilizarse libremente y vivir en tranquilidad".

Asimismo, reforzó su mensaje con una declaración de autoridad estatal:

"Aquí hay Estado, aquí hay autoridad y aquí hay un Gobierno que respeta las libertades, hace cumplir la ley y protege a los millones de colombianos que madrugan todos los días a trabajar y construir Patria", dijo.

VEA TAMBIÉN Persecución en altamar quedó grabada en video y terminó con incautación de 1,4 toneladas de cocaína y marihuana en el Pacífico colombiano o

No se reportaron cifras oficiales sobre detenciones, heridos o afectaciones al orden público durante la jornada de movilizaciones en territorio colombiano.