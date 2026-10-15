Persecución en altamar quedó grabada en video y terminó con incautación de 1,4 toneladas de cocaína y marihuana en el Pacífico colombiano

La Armada de Colombia informó sobre la incautación de 1,4 toneladas de cocaína y marihuana en aguas del Pacífico colombiano, luego de una persecución en alta mar contra una embarcación vinculada a actividades de narcotráfico.

El resultado de la operación fue divulgado por la Fuerza Naval a través de su cuenta en la red social X, donde señaló que el decomiso representa una afectación económica cercana a los 15 millones de dólares para las organizaciones criminales transnacionales.

“En el Pacífico colombiano, una persecución en alta mar terminó en un contundente golpe contra el narcotráfico. Nuestra Armada Colombia incautó 1,4 toneladas de cocaína y marihuana, arrebatándoles cerca de 15 millones de dólares a las organizaciones criminales transnacionales e impidiendo que millones de dosis llegaran a las calles del mundo”, dijo.

De acuerdo con la publicación, la incautación también impidió que millones de dosis de estupefacientes llegaran a los mercados ilegales en diferentes partes del mundo.

La Armada destacó que este tipo de operaciones busca debilitar las finanzas de las estructuras dedicadas al narcotráfico y afectar sus capacidades para sostener actividades criminales que contribuyen a la violencia en el país.

La institución reiteró su compromiso de mantener las operaciones de control y vigilancia en el Pacífico colombiano para combatir el tráfico de drogas y evitar el uso de las rutas marítimas para el transporte de sustancias ilícitas.

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“Cada cargamento incautado debilita las finanzas criminales y golpea directamente las estructuras que alimentan la violencia y el terrorismo. No habrá mar lo suficientemente grande para esconder sus negocios ilícitos ni distancia que detenga la acción de nuestras fuerzas”, agregaron.

El martes, la Armada Nacional asestó un severo impacto financiero a las estructuras del crimen transnacional con la incautación de 1.671 kilogramos de sustancias ilícitas.

Durante la maniobra de interceptación de una embarcación tipo 'Go-Fast' que pretendía evadir los controles navales, la nave sospechosa naufragó en medio de la persecución, un hecho que motivó una inmediata maniobra de búsqueda y rescate por parte de las unidades de Guardacostas de Tumaco.

Los marinos colombianos salvaguardaron la vida de tres tripulantes a bordo (dos ciudadanos colombianos y un extranjero de nacionalidad ecuatoriana), a quienes pusieron a salvo para posteriormente hacer efectiva su captura formal en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Las inspecciones detalladas al cargamento recuperado del mar confirmaron la presencia de 1.620 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 51 kilogramos de marihuana, insumos que quedaron a disposición de la justicia junto con el material incautado.

“Con este resultado evitamos el ingreso de diecisiete millones de dólares a las finanzas del crimen transnacional y la comercialización de cuatro millones de dosis en el mercado ilegal internacional. Seguimos con los golpes a las rutas del narcotráfico para llevar a los responsables ante la justicia”, informaron voceros de la institución naval.

Este golpe operativo evitó el ingreso de 17 millones de dólares a las arcas de las organizaciones criminales y neutralizó la distribución de cuatro millones de dosis en los mercados ilegales internacionales. El exitoso procedimiento militar demuestra el compromiso inquebrantable del Gobierno nacional y de las Fuerzas Militares por mantener la soberanía sobre las fronteras marítimas del Pacífico colombiano.

La estrategia de cerco total contra las redes del narcotráfico se fortalece mediante el trabajo interinstitucional, que garantiza la persecución implacable de las mafias que pretenden utilizar los mares colombianos como rutas delictivas.