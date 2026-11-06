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Viernes, 06 de noviembre de 2026
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Neymar Jr

El padre de Neymar asumió como nuevo CEO del Santos FC: este será el reto que enfrenta en el equipo brasileño

noviembre 6, 2026
Por: David Lozano
Neymar de Santos FC- Foto: EFE
Neymar de Santos FC- Foto: EFE
Marcelo Teixeira anunció la llegada de Neymar da Silva Santos a la dirección ejecutiva del club, en medio de la campaña electoral para las elecciones presidenciales del próximo 12 de diciembre.

El Santos FC confirmó un importante movimiento en su estructura directiva. Neymar da Silva Santos, padre y representante del delantero brasileño Neymar Jr., fue anunciado como nuevo director ejecutivo de la institución, luego de recibir la propuesta del presidente Marcelo Teixeira.

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Su llegada representa un paso más en la influencia que ha tenido el empresario dentro del equipo, especialmente desde el regreso de su hijo a comienzos de 2025. Durante ese periodo, su empresa NR Sports participó en diferentes iniciativas económicas y proyectos relacionados con el mejoramiento de las instalaciones del club.

Ahora, Neymar padre tendrá responsabilidades directas en la administración de la institución, con funciones relacionadas con la integración de las áreas deportivas, comerciales y de nuevos negocios. También estará vinculado al Instituto Meninos da Vila, enfocado en el desarrollo de jóvenes talentos.

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El nombramiento se produce en medio de un momento importante para el Santos, pues el próximo 12 de diciembre se celebrarán las elecciones presidenciales. Marcelo Teixeira busca continuar al frente del equipo, por lo que la permanencia de Neymar padre en el cargo dependerá del resultado electoral y de la continuidad de la actual dirigencia.

Cabe recordar que el puesto de CEO fue creado por Teixeira en 2024, cuando el Santos atravesaba una difícil etapa deportiva en la segunda división brasileña. El cargo fue ocupado anteriormente por Pedro Martins, quien abandonó la institución en mayo de 2025.

De esta manera, el padre de Neymar asumirá un papel determinante en la estructura administrativa de un club que busca recuperar su protagonismo en el fútbol brasileño.

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