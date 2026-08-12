Unión Europea confirma ayuda por dos millones de euros para zonas afectadas en Colombia tras devastador terremoto

La Unión Europea ha destinado dos millones de euros para ayudar a Colombia, país azotado por un potente terremoto, según anunció el miércoles la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

“Mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate, la UE está brindando apoyo a Colombia en todo lo posible”, declaró en una publicación en X.

Entretanto, EE. UU. anunció este lunes un paquete de ayuda humanitaria por 15,5 millones de dólares para Colombia, tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió diversas regiones del país suramericano, informó el Departamento de Estado a través de sus redes sociales.

La ayuda financiera se destinará a proporcionar refugio de emergencia, alimentos, protección para las víctimas y evaluaciones técnicas de los daños causados por el movimiento telúrico, según el comunicado oficial.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos ofrece millonaria recompensa por jefes de uno de los carteles de droga más grande del mundo o

"La administración Trump está comprometiendo 15,5 millones de dólares en financiamiento para refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones del terremoto", señaló el Departamento de Estado en su cuenta oficial de X.

El anuncio se produjo pocas horas después de que el terremoto, catalogado como uno de los más potentes registrados en Colombia en años recientes, impactara varias zonas del territorio nacional y tuviera como epicentro el departamento del Chocó, al occidente del país. Las autoridades colombianas continúan evaluando la magnitud de los daños materiales y humanos causados por el fenómeno natural.

"Estamos unidos en oración con el pueblo colombiano y listos para apoyar al presidente @ABDELAESPRIELLA y su gobierno mientras evalúan las necesidades sobre el terreno", agregó el comunicado del Departamento de Estado.

La respuesta inmediata de Washington refleja las estrechas relaciones bilaterales entre ambos países con el cambio de gobierno en Colombia tras la posesión el pasado 7 de agosto de Abelardo de la Espriella como presidente.

Los fondos prometidos forman parte de los mecanismos de asistencia humanitaria internacional que Estados Unidos mantiene para responder a desastres naturales en la región.