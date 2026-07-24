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Viernes, 24 de julio de 2026
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Juicio contra Maduro

"¡Debería darles vergüenza, ni Venezuela conocen!": manifestantes pro-Maduro se llevan un baño de realidad afuera de la corte donde se desarrolló la audiencia del dictador

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Venezolano enfrentando a un pequeño grupo de "simpatizantes" pro-Maduro - Fotos: X / EFE
Venezolano enfrentando a un pequeño grupo de "simpatizantes" pro-Maduro - Fotos: X / EFE
Mientras los simpatizantes coreaban consignas exigiendo la liberación del tirano, ciudadanos venezolanos presentes respondieron relatando la situación social y el éxodo masivo generado bajo su gobierno.

Un venezolano enfrentó a un pequeño grupo de "simpatizantes" pro-Maduro el 22 de julio de 2026 a las afueras de la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan, en Nueva York, durante la tercera audiencia judicial del dictador y su esposa.

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En video quedó registrado el momento en que el venezolano se acerca a este grupo y les dice: "¡Debería darles vergüenza, ni Venezuela conocen!... Allá el pueblo está pasando hambre".

Mientras los simpatizantes coreaban consignas exigiendo la liberación del tirano, ciudadanos venezolanos presentes respondieron relatando la situación social y el éxodo masivo generado bajo su gobierno.

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El dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acudieron el miércoles 22 de julio a la tercera audiencia en el proceso en su contra por narcoterrorismo ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York en Manhattan.

Durante la audiencia se observó a Nicolás Maduro y Cilia Flores visiblemente delgados.

De hecho, recientemente se conocieron los bocetos de Maduro y Flores durante su comparecencia ante el estrado judicial en Manhattan, lo que evidencia la información sobre la delgadez de sus cuerpos.

Maduro y Flores cumplen más de cinco meses capturados desde la operación de fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero en la capital venezolana.

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El proceso judicial contra el dictador venezolano por cargos de narcoterrorismo y narcotráfico tiene una ruta definida que culminará con el inicio del juicio el 1 de junio de 2027.

Estando en el poder, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores encabezaron un período marcado por el colapso económico, la represión política y graves acusaciones de corrupción y narcotráfico.

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