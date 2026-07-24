"¡Debería darles vergüenza, ni Venezuela conocen!": manifestantes pro-Maduro se llevan un baño de realidad afuera de la corte donde se desarrolló la audiencia del dictador
Un venezolano enfrentó a un pequeño grupo de "simpatizantes" pro-Maduro el 22 de julio de 2026 a las afueras de la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan, en Nueva York, durante la tercera audiencia judicial del dictador y su esposa.
En video quedó registrado el momento en que el venezolano se acerca a este grupo y les dice: "¡Debería darles vergüenza, ni Venezuela conocen!... Allá el pueblo está pasando hambre".
Mientras los simpatizantes coreaban consignas exigiendo la liberación del tirano, ciudadanos venezolanos presentes respondieron relatando la situación social y el éxodo masivo generado bajo su gobierno.
El dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acudieron el miércoles 22 de julio a la tercera audiencia en el proceso en su contra por narcoterrorismo ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York en Manhattan.
Durante la audiencia se observó a Nicolás Maduro y Cilia Flores visiblemente delgados.
De hecho, recientemente se conocieron los bocetos de Maduro y Flores durante su comparecencia ante el estrado judicial en Manhattan, lo que evidencia la información sobre la delgadez de sus cuerpos.
Maduro y Flores cumplen más de cinco meses capturados desde la operación de fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero en la capital venezolana.
El proceso judicial contra el dictador venezolano por cargos de narcoterrorismo y narcotráfico tiene una ruta definida que culminará con el inicio del juicio el 1 de junio de 2027.
Estando en el poder, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores encabezaron un período marcado por el colapso económico, la represión política y graves acusaciones de corrupción y narcotráfico.