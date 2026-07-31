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Viernes, 31 de julio de 2026
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Fútbol

"Conmigo no": árbitro colombiano no se dejó intimidar del argentino Leandro Paredes y lo empujó en pleno partido

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Wilmar Roldán - Leandro Paredes (EFE)
Wilmar Roldán - Leandro Paredes (EFE)
Tras una falta del argentino Nicolás Figal sobre un jugador de O'Higgins, el árbitro lo buscó para amonestarlo pero se encontró con un Leandro Paredes enfurecido.

El club Boca Juniors estuvo cerca de una nueva tragedia internacional, pero logró avanzar el jueves a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 al vencer 4-3 por penales al chileno O'Higgins en Rancagua.

El partido, que terminó 1-1 en el marcador global, terminó con el portero colombiano Álvaro Montero como figura al parar el disparo de Luis Pavez.

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En los 90 minutos, O'Higgins ganó 1-0 gracias a una volea del delantero Francisco González en el minuto 72, que igualó la ventaja lograda por Boca en La Bombonera.

O'Higgins aprovechó la fragilidad defensiva de Boca a balón parado, y un mal despeje tras un saque de banda terminó en el gol local.

Finalmente, el club chileno se desinfló en la tanda de penales con la atajada de Montero y el penal errado de Thiago Vecino.

Pero Montero no fue el único colombiano figura del encuentro, pues el árbitro Wilmar Roldán tuvo una decente actuación y dejó un curioso momento que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Tras una falta del argentino Nicolás Figal sobre un jugador de O'Higgins, el árbitro lo buscó para amonestarlo pero se encontró con un Leandro Paredes enfurecido que no le permitió acercarse al defensor.

Con evidente molestia, Roldán intentó seguir con su camino pero el mediocampista le puso el pecho para frenarlo, a lo que el referí respondió con un empujón firme que se convirtió en una aireada discusión con el 5 de la Selección Argentina.

Roldán se mantuvo firme pese a que Paredes intentó encararlo pero el mismo futbolista argentino optó por retroceder para evitar recibir una tarjeta.

Cabe recordar que Boca fue eliminado en la fase de grupos de la Libertadores 2026, tras caer ante Universidad Católica de Chile en La Bombonera. Un año antes, en 2025, había quedado fuera en la segunda fase previa del torneo ante Alianza Lima, también por penales y como local.

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Su DT, Rodolfo Arruabarrena, ya había mostrado su preocupación en la previa por el ánimo del equipo tras la goleada sufrida en el torneo local argentino.

"Teníamos que pasar, no me ha gustado la manera, hemos sufrido. El rival fue superior", reconoció Arruabarrena.

"Soy autocrítico, de esta manera serán pocas las victorias que podremos conseguir", agregó el técnico tras el partido.

Boca Juniors se enfrentará en los octavos de final con el paraguayo Deportivo Recoleta el 12 y 19 de agosto.

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