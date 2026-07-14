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Copa Mundial del Fútbol

Rodrigo De Paul revela el estado de Messi antes de enfrentar a Inglaterra en semifinales

julio 14, 2026
Por: Juan Carlos Senior
Los futbolistas argentinos Rodrigo de Paul y Lionel Messi (EFE)
Los futbolistas argentinos Rodrigo de Paul y Lionel Messi (EFE)
El mediocampista argentino sostiene que el capitán de la selección argentina disfruta como nunca este Mundial, mientras el equipo busca su bicampeonato.

La selección de Argentina afrontará este miércoles uno de los partidos más importantes de su defensa por el título mundial, esto cuando se mida a Inglaterra por un cupo en la final del Mundial de 2026. En la previa del partido, Rodrigo De Paul habló acerca del momento que atraviesa Lionel Messi y aseguró que el capitán de la Albiceleste está disfrutando muchísimo esta Copa del Mundo.

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Según declaraciones recogidas por Reuters, el mediocampista aseguró que ver a Messi feliz dentro y fuera del campo es sin duda una satisfacción muy grande para el grupo, sobre todo después del camino que ha estado recorriendo con la selección argentina a lo largo de su carrera.

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"Verlo disfrutar me hace muy feliz, considerando todo lo que ha pasado con esta camiseta y todo por lo que ha tenido que luchar. Creo que en este Mundial ha disfrutado muchísimo", aseguró De Paul en la rueda de prensa previa al encuentro que se disputará en Atlanta.

El jugador del Inter Miami, compañero de Messi tanto en el club de Estados Unidos como en la selección, realzó que el máximo referente argentino mantiene intacta la mentalidad competitiva la cual lo ha caracterizado durante toda su carrera, aunque considera que en esta edición del Mundial se le ve más relajado y disfrutando de cada partido.

Messi aterriza en las semifinales firmando una actuación histórica. El delantero ha roto varios registros durante el torneo, entre estos, el más destacado, el de mayor número de partidos disputados en la historia de los mundiales. Además, alcanzó los 21 goles en fases finales de la Copa del Mundo, esto luego de marcar ocho tantos en la presente edición disputada entre los países Estados Unidos, México y Canadá.

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No obstante, De Paul dejó claro que Argentina no se confía y que el plantel es completamente consciente de la dificultad que significa jugar contra Inglaterra.
"Nos enfrentamos a un gran equipo. Tienen muchos jugadores de primer nivel y un gran entrenador. Esas preocupaciones simplemente nos mantienen concentrados", explicó el centrocampista, quien también formó parte del plantel que conquistó el título en Qatar 2022.

Argentina querrá ser la primera selección desde Brasil en 1958 y 1962 en obtener el campeonato mundial de forma consecutiva, una hazaña que ningún equipo ha conseguido en más de seis décadas. Para De Paul, el reto exige mantener el nivel competitivo que ha estado caracterizando al grupo durante los últimos años.

"Estar a un solo paso de jugar otra final del Mundial... no hay mayor motivación que esa", afirmó el futbolista, quien aseguró sentirse "muy contento y lleno de adrenalina" antes del compromiso.

El ganador de Argentina vs Inglaterra conseguirá su puesto en la gran final del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor de la otra semifinal que se decidirá entre España y Francia. De momento, las miradas volverán a centrarse en Messi, quien está a dos partidos en convertirse en uno de los pocos futbolistas con dos títulos mundiales.

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