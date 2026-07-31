La FIFA acelera estudio para ampliar el Mundial a 64 selecciones desde la edición de 2030

La FIFA ha puesto en marcha un proceso de consulta para evaluar la posibilidad de tener la Copa Mundial masculina con 64 selecciones a partir de la que se disputará en 2030 , una iniciativa que puede transformar de nuevo el formato del principal torneo del fútbol internacional.

Según un documento al que tuvo acceso a ESPN, el organismo ha fijado como fecha límite el 14 de agosto para determinar si avanza con el estudio, el cual será realizado por una agencia que es independiente y se encarga de estudiar las consecuencias deportivas, económicas y organizativas de una posible expansión.

La consulta nace apenas un mes y medio luego de la final del Mundial de 2026, el primero en jugarse con 48 equipos, formato que ya mostró un aumento significativo frente a las 32 selecciones que participaron entre 1998 y 2022.

el documento de la FIFA busca determinar "si ampliar la Copa Mundial de la FIFA de 48 a 64 selecciones participantes a partir de la edición de 2030 afectaría al ecosistema futbolístico del torneo, y de qué manera lo haría" , esto antes de tomar una decisión definitiva.

El cronograma dictamina que las agencias que se encuentran interesadas deberían recibir la documentación el 30 de julio y presentar sus propuestas antes del 7 de agosto. Más adelante el organismo se encargará de seleccionar a la firma encargada del análisis y su informe completo deberá entregarse el 11 de septiembre.

La discusión acerca de una nueva ampliación llega de la mano con un momento complejo para la FIFA. El presidente del organismo, Gianni Infantino, se encuentra batallando con los que no están de acuerdo con su propuesta de crear una nueva empresa para obtener hasta 20.000 millones de dólares en inversión externa, un plan que de momento es rechazado por la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), sumando con esto, produciendo la salida de uno de sus principales asesores, Carlos Cordeiro.

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Hasta el momento, una expansión a 64 selecciones fue descartada de manera informal por altos dirigentes de la FIFA, según ESPN. No obstante, la apertura de este proceso de consulta demuestra que la posibilidad vuelve a ponerse sobre la mesa y será estudiada de manera oficial.

De ser así, el Mundial de 2030 se convertiría en una nueva expansión histórica del torneo, incrementando el número de selecciones que participarán apenas una edición luego de la implementación del formato de 48 equipos. Cualquier cambio ocurrirá después de la aprobación de las asociaciones miembro de la FIFA y traerá nuevos desafíos en materia de calendario, logística y organización del campeonato.