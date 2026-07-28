Expresidente de la FIFA lanza duras críticas a Infantino por propuesta de vender participación privada en los Mundiales: "Daña profundamente al fútbol"

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, se pronunció sobre la decisión de Gianni Infantino, actual presidente del máximo ente del fútbol mundial, de vender participación privada en sus torneos.

Blatter no escatimó en lanzar duras críticas contra Infantino por lo que consideró que “daña profundamente al fútbol”.

“La estrecha relación entre el presidente de la FIFA y el presidente de Estados Unidos ha alcanzado una dimensión financiera que daña profundamente al fútbol”, escribió el expresidente de la FIFA en su cuenta de X. “Nadie tiene derecho a vender nuestro deporte”, añadió.

La FIFA anunció el martes que planea vender una participación en las operaciones comerciales de la Copa del Mundo y sus otras competiciones mediante la creación de una filial semiprivada.

El organismo rector del fútbol mundial declaró que mantendría una participación mayoritaria en FIFA Forward Enterprise (FFE), pero que esperaba recaudar 4.200 millones de dólares a finales de este año mediante la "selección cuidadosa de inversores a largo plazo que adquirirán participaciones minoritarias y no controladoras".

El comunicado de la FIFA fue una respuesta rápida a un artículo publicado en el periódico británico The Times, basado en filtraciones del plan procedentes de dos fuentes.

Según The Times, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de 56 años, se beneficiaría del plan al convertirse en comisionado de la FFE una vez que finalice su próximo mandato, previsto para 2031.

El artículo también indicaba que se habían iniciado conversaciones con posibles inversores.

En la acusación figuraban Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, así como una filial de JP Morgan Chase, el banco estadounidense que intentó financiar la fallida Superliga europea.

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La UEFA, organismo rector del fútbol europeo, que ha criticado a Infantino, también respondió rápidamente al artículo.

"Esto traspasa una línea que las instituciones rectoras del fútbol jamás deberían cruzar. La UEFA se lo toma muy en serio", reza el comunicado de la UEFA.

"El alma y la gestión del fútbol no son bienes que se puedan negociar, especialmente sin ninguna transparencia sobre quién se beneficia económicamente. Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No le corresponde a la FIFA venderlo", concluyó.