NTN24
Viernes, 16 de octubre de 2026
Viernes, 16 de octubre de 2026
Unión Europea

Unión Europea inicia la última jornada de su cumbre en Bruselas enfocada en el endurecimiento migratorio y la ayuda a Ucrania

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
cumbre del Consejo Europeo en Bruselas-Foto: EFE
cumbre del Consejo Europeo en Bruselas-Foto: EFE
Los jefes de Estado y de Gobierno del bloque comunitario deliberan en Bruselas sobre el endurecimiento de los controles fronterizos y la continuidad de la asistencia estratégica a Ucrania.

Los líderes de la Unión Europea dieron inicio este viernes a la segunda y última jornada de la cumbre multilateral en Bruselas, con un temario centrado en el endurecimiento de las políticas de control migratorio, la contención de crisis fronterizas locales y la reafirmación del respaldo financiero y bélico a las autoridades de Kiev.

La sesión de trabajo dio comienzo en la capital belga con la participación del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien acudió en calidad de invitado especial para exponer ante la cúpula comunitaria las necesidades logísticas de su país en la coyuntura defensiva actual.

o

El mandatario ucraniano ingresó al recinto flanqueado por los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen, donde recibió expresiones de apoyo por parte de los gobernantes de los Estados miembros frente a la agresión militar promovida por el Kremlin.

“Nuestra determinación de apoyar a Ucrania frente a la invasión rusa y defender la seguridad del continente se mantiene firme”, destacaron voceros del alto mando comunitario al dar la bienvenida al jefe de Estado ucraniano en el plenario.

La agenda de deliberaciones contempla de igual forma la adopción de medidas coordinadas frente a ataques híbridos en las fronteras exteriores del bloque, así como la evaluación de mecanismos de gestión migratoria en puntos críticos como la ciudad autónoma de Ceuta.

Este encuentro europeo consolida una postura de firmeza y unidad frente a los desafíos migratorios y las amenazas de seguridad exterior, con el objetivo de endurecer el control fronterizo y blindar la ayuda militar a Kiev.

o

Las resoluciones adoptadas al cierre de esta cumbre marcarán la hoja de ruta de la diplomacia europea frente a las presiones migratorias y las crecientes exigencias de defensa en el flanco oriental.

Temas relacionados:

Unión Europea

Ucrania

Volodímir Zelenski

Ceuta

Ayuda

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Podría ser extraditado Timochenko por vínculos con Maduro? Esto dice el indictment que lo involucra

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se espera que haya un avance contundente”: Experto sobre el nuevo ciclo de diálogos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Torturaron incluso a familiares políticos: denuncia del exmarido de la sobrina de Cilia Flores

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Embajador de EEUU en Panamá tras el terremoto: “Cuando ocurren estas tragedias EEUU siempre dice presente”

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Así se vieron Nicolás Maduro y Cilia Flores en nueva audiencia por cargos de tortura ante la justicia de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Cilia Flores en nueva audiencia ante tribunal de Nueva York
Nicolás Maduro

Estuvimos en la audiencia por nuevos cargos contra Maduro y Cilia Flores: el depuesto dictador sonriente y su esposa con la voz quebrada

La activista y periodista Andreína Baduel-Foto: EFE
General Baduel

“Absolutamente”: Andreína Baduel reconoce el caso de su padre en el expediente contra Nicolás Maduro

Marchas en Colombia - AFP
Marchas

Pobre convocatoria a las marchas del petrismo en Colombia: "Una movilización mediocre", dice el representante Jaime Arizabaleta

Congresista democrata Ilhan Omar | Foto: EFE
Investigación

Justicia de EE. UU. investiga finanzas de la congresista socialista Ilhan Omar: inusuales discrepancias

María Claudia Tarazona | Foto: AFP
Atentado a Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona sobre el asesinato de Miguel Uribe: Petro sabía que lo iban a matar y no hizo nada por protegerlo”

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro abraza a su hijo Nicolás Maduro Guerra - EFE
Crisis en Venezuela

Nicolasito causa indignación por decir que habla con Maduro a diario mientras presos políticos son aislados

Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent y viceprimer ministro de China, He Lifeng - Foto Treasury Secretary Scott Bessent - X
China y Estados Unidos

Altos funcionarios de Estados Unidos y China mantienen conversaciones económicas antes de reunión entre Trump y Xi que apunta a ser histórica

Nicolás Maduro (EFE)
Detenciones arbitrarias

Dos caras de una misma moneda: el fuerte relato de dos mujeres cuyos familiares fueron detenidos tras la extracción de Nicolás Maduro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Tenista, Carlos Alcaraz-Foto: EFE
Carlos Alcaraz

“Esa falta de consistencia inicial me perjudicó”: Carlos Alcaraz remonta ante Jaume Munar y se clasifica para la final del Abierto de Tokio

Nicolás Maduro abraza a su hijo Nicolás Maduro Guerra - EFE
Crisis en Venezuela

Nicolasito causa indignación por decir que habla con Maduro a diario mientras presos políticos son aislados

Logo de OpenAI- GPT-6.1 Astra-Foto: EFE
ChatGPT-6 Astra

OpenAI suspende el lanzamiento de GPT-6.1 Astra tras detectar fallos de seguridad y comportamientos de engaño

Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent y viceprimer ministro de China, He Lifeng - Foto Treasury Secretary Scott Bessent - X
China y Estados Unidos

Altos funcionarios de Estados Unidos y China mantienen conversaciones económicas antes de reunión entre Trump y Xi que apunta a ser histórica

Nicolás Maduro (EFE)
Detenciones arbitrarias

Dos caras de una misma moneda: el fuerte relato de dos mujeres cuyos familiares fueron detenidos tras la extracción de Nicolás Maduro

Nicolás Maduro y Cilia Flores (EFE)
Cilia Flores

Este es el escrito de acusación con el que EE. UU. imputó nuevos cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

El piano de Freddie Mercury y la Guitarra acústica de Noel Gallagher-Foto: ilustración Canva
Subasta

De Oasis al legado de Queen: subastan en Londres tesoros musicales de más de 3,9 millones de dólares

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023