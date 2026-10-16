Unión Europea inicia la última jornada de su cumbre en Bruselas enfocada en el endurecimiento migratorio y la ayuda a Ucrania

Los líderes de la Unión Europea dieron inicio este viernes a la segunda y última jornada de la cumbre multilateral en Bruselas, con un temario centrado en el endurecimiento de las políticas de control migratorio, la contención de crisis fronterizas locales y la reafirmación del respaldo financiero y bélico a las autoridades de Kiev.

La sesión de trabajo dio comienzo en la capital belga con la participación del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien acudió en calidad de invitado especial para exponer ante la cúpula comunitaria las necesidades logísticas de su país en la coyuntura defensiva actual.

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El mandatario ucraniano ingresó al recinto flanqueado por los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen, donde recibió expresiones de apoyo por parte de los gobernantes de los Estados miembros frente a la agresión militar promovida por el Kremlin.

“Nuestra determinación de apoyar a Ucrania frente a la invasión rusa y defender la seguridad del continente se mantiene firme”, destacaron voceros del alto mando comunitario al dar la bienvenida al jefe de Estado ucraniano en el plenario.

La agenda de deliberaciones contempla de igual forma la adopción de medidas coordinadas frente a ataques híbridos en las fronteras exteriores del bloque, así como la evaluación de mecanismos de gestión migratoria en puntos críticos como la ciudad autónoma de Ceuta.

Este encuentro europeo consolida una postura de firmeza y unidad frente a los desafíos migratorios y las amenazas de seguridad exterior, con el objetivo de endurecer el control fronterizo y blindar la ayuda militar a Kiev.

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Las resoluciones adoptadas al cierre de esta cumbre marcarán la hoja de ruta de la diplomacia europea frente a las presiones migratorias y las crecientes exigencias de defensa en el flanco oriental.