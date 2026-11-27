Familiares de militares detenidos denunciaron que 36 de los exintegrantes de la institución castrense llevan 18 días en huelga de hambre y alertaron sobre las consecuencias que la protesta está teniendo en su estado de salud.

Estos militares, recordemos, se encuentran recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), conocido como la cárcel de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, estado Miranda.

Ante esta situación, solicitaron a las autoridades atención médica de manera inmediata.

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Sandra Hernández, esposa del sargento mayor de tercera Luis Bandres, informó que siete de los militares decidieron abandonar la huelga y fueron sometidos a una evaluación médica.

Según explicó, el especialista determinó que presentaban condiciones de salud delicadas que requerían atención.

Hernández también advirtió que varios de los detenidos necesitan asistencia médica especializada.

En ese orden de ideas, aseveró que los familiares presentaron una denuncia ante el Ministerio Público y que tienen previsto entregar una copia del documento a la Defensoría del Pueblo.

Por otra parte, Jackeline Lobo, hermana del sargento segundo Luis Lobo, alertó sobre el estado de salud de su familiar, quien presenta taquicardia, hipertensión e intensos dolores de cabeza.

Lobo, a su vez, cuestionó la suspensión de las visitas a los detenidos y la falta de respuestas por parte del régimen.