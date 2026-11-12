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Jueves, 12 de noviembre de 2026
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Colombia

Ejércitos de Colombia y EE. UU. concluyen con éxito las maniobras militares conjuntas ‘Vanguardia del Sur’ contra el narcotráfico

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Soldados colombianos del batallón contra el narcotráfico N.° 01 y estadounidenses de la 3.ª Brigada, 10.ª División de Montaña-Foto EFE
Soldados colombianos del batallón contra el narcotráfico N.° 01 y estadounidenses de la 3.ª Brigada, 10.ª División de Montaña-Foto EFE
El ejercicio ‘Vanguardia del Sur 2026’ reunió a 620 uniformados de ambos países para fortalecer la interoperabilidad en combate selvático, reconocimiento con drones y operaciones tácticas.

Los Ejércitos de Colombia y Estados Unidos concluyeron este miércoles el ejercicio conjunto de entrenamiento denominado Vanguardia del Sur, una operación binacional desarrollada en el fuerte militar de Tolemaida con la participación de 620 uniformados, orientada a fortalecer las capacidades tácticas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

El entrenamiento, ejecutado entre el 2 y el 11 de noviembre, congregó a 338 efectivos colombianos del Batallón Contra el Narcotráfico N.º 1 y 282 militares norteamericanos adscritos a la 3.ª Brigada de la 10.ª División de Montaña, quienes ejecutaron maniobras de combate selvático, reconocimiento con aeronaves no tripuladas y descenso por soga rápida.

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“Fortalecer la interoperabilidad entre los ejércitos de Colombia y Estados Unidos mediante la integración de capacidades, procedimientos y estándares operacionales comunes”, resaltó José Bertulfo Soto Sánchez, mayor general del Ejército Nacional de Colombia.

El director del ejercicio, el coronel colombiano Valerio Pérez, explicó que el entrenamiento también permitió intercambiar experiencias sobre el uso de sistemas de aeronaves no tripuladas para labores de observación y reconocimiento.

“Lo que hicimos fue transmitir conocimientos y experiencias”, precisó el oficial, quien aclaró que los participantes colombianos serán desplegados posteriormente en distintas regiones del país y no tienen previsto incorporarse a operaciones conjuntas con las tropas norteamericanas.

Vanguardia del Sur forma parte de la agenda de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos para el periodo 2026-2028, la cual contempla actividades de formación, intercambio de experiencias y entrenamiento.

La finalización de las maniobras coincidió con la visita a Bogotá del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, quien fue recibido por el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Erik Rodríguez. Este último aseguró en la red social X que fue “un encuentro que reafirma la solidez” de la “cooperación bilateral y el compromiso compartido de enfrentar las amenazas transnacionales que afectan la seguridad y estabilidad del hemisferio”.

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Colombia se sumó a esta iniciativa poco después de que el presidente Abelardo de la Espriella llegara a la Presidencia el pasado 7 de agosto, con lo cual fortalece el alineamiento estratégico con Estados Unidos.

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