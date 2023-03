Utah restringe a menores el acceso a redes sociales, ¿es la medida correcta?

Utah se convierte en el primer estado de Estados Unidos que restringe la entrada de los menores a las redes sociales y le da a los padres pleno acceso a las cuentas en línea de sus hijos, incluidas las publicaciones y los mensajes privados.

En Ángulo de NTN24 debatimos sobre la necesidad que hay de que los jóvenes no compartan determinado tipo de contenido en redes.

No obstante, hay quienes aseguran que este tipo de leyes, en donde se deja todo el control a los padres, podrían ser más riesgosas si a los adolescentes no se les deja cierta privacidad, si no se les permite cierta capacidad de libertad de expresión o autonomía.

Lo analizamos en su contexto políticos, y también tendremos a sicólogos y expertos en ciberseguridad.

Redacción Ángulo NTN24