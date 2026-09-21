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“Delcy Rodríguez solo es una prestanombre”: Iván Duque sobre la realidad de Venezuela

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
El expresidente de Colombia Iván Duque habló con NTN24 sobre la actualidad de Venezuela tras la intervención el pasado 3 de enero de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro y aseguró que lo único que ha cambiado hasta ahora es que Estados Unidos controla al régimen venezolano, pero que espera que haya pronto una transición a la democracia. “Partamos de algo, Delcy Rodríguez no es distinta a Nicolás Maduro, si él era ilegítimo su vicepresidente también, por eso ella no es el poder real en Venezuela el poder real en Venezuela es Estados Unidos, que ejerce control y Delcy Rodríguez solo es una presta nombre, lo que ha cambiado es que Estados Unidos tiene control sobre Venezuela y que es producto de la impecable operación militar y ahora esperamos que el proceso de transición se acelere y veamos el retorno de la democracia en Venezuela”, aseveró el exmandatario.

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