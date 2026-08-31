El emotivo video con el que Messi se despidió de la Selección Argentina: lágrimas y golazos durante 20 años en la Albiceleste

Lionel Messi compartió un emotivo video este lunes, minutos después de hacer oficial su retiro de la Selección Argentina, en el que hizo un recorrido de los 20 años vistiendo los colores de la Albiceleste.

El jugador rosarino rememoró en un corto video su paso por la selección argentina en cada una de las etapas de su carrera, tanto en Copas América como en Mundiales.

En el material audiovisual se observan los momentos felices del astro argentino con su selección, así como aquellos momentos de lágrimas por las derrotas sufridas, principalmente en los mundiales de 2014 y 2018.

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El video llegó a casi 4 millones de reacciones en Instagram y generó miles de comentarios positivos hacia el jugador rosarino.

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A través de sus redes sociales, el mediocampista del Inter de Miami dio a conocer su decisión en una emotiva carta en la que recordó su paso por la Albiceleste durante 20 años.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, escribió Messi.

“Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, agregó.

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El astro argentino no ocultó su amor por la selección, al tiempo que reconoció no tener más para dar. “Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, dijo.

"Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)", agregó.