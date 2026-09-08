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Martes, 08 de septiembre de 2026
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Marco Rubio
Programa: El Informativo

Un saludo protocolario que pareció de amigos: así fue la llegada de Marco Rubio a Colombia

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
El secretario de Estado, Marco Rubio, aterrizó este martes en Barranquilla, Colombia, donde fue recibido por la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araujo, el canciller Omar Bula, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el presidente Abelardo de la Espriella. El objetivo del viaje es "reforzar la cooperación en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo" y "profundizar las relaciones comerciales" con los tres socios, explicó el Departamento de Estado.

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