"Su presencia en Venezuela es un catalizador para lo que está sucediendo": Vente Venezuela sobre regreso de María Corina Machado al país

La líder de las fuerzas democráticas venezolanas, María Corina Machado, anunció su inminente regreso a Venezuela después de haber salido del país para recibir el Nobel de Paz, según declaraciones publicadas por The Wall Street Journal. En la publicación, Machado enfatizó que su llegada no será de manera clandestina, sino de forma pública y abierta ante los ciudadanos. además, argumentó que la conducción del proceso hacia una transición democrática en Venezuela exige su presencia en el país. En entrevista con NTN24, la secretaria política de Vente Venezuela en el estado de Aragua, María Teresa Clavijo, analizó lo que sería la llegada de la Nobel de Paz al país en medio los acercamientos entre EE. UU. y el régimen que dirige Delcy Rodríguez. "Su presencia en Venezuela es un catalizador para lo que ya está sucediendo", comentó.