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Venezuela

El béisbol venezolano se une por una causa con partido que disputarán Magallanes y La Guaira en Miami

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Navegantes del Magallanes ha tenido una mala racha en la actual temporada - Foto: Magallanes
Navegantes del Magallanes ha tenido una mala racha en la actual temporada - Foto: Magallanes
Parte de los ingresos de la serie va a estar destinada a los afectados por los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela en junio.

El béisbol venezolano tendrá una cita especial en Miami, pero en esta ocasión con un propósito que irá más allá del espectáculo deportivo. Los Navegantes del Magallanes y los Tiburones de La Guaira jugarán en noviembre en el loanDepot park.

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Los ingresos que se obtengan del partido servirán para apoyar a las personas afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.

Los dos equipos disputaran la segunda edición del Choque de Gigantes en Miami el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre. El primer partido iniciará a las 7:00 p. m. y el segundo está programado sobre la 1:00 p. m., hora del Este de Estados Unidos.

Esta iniciativa ha sido anunciada por los Marlins de Miami con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Magallanes y La Guaira. Una parte de lo recaudado por la venta de entradas va a tener como destino a los esfuerzos de ayuda para las comunidades que aún se enfrentan con las consecuencias de los terremotos.

El gesto adquiere importancia debido a la magnitud de la tragedia. Los terremotos del 24 de junio han dejado más de 6.500 muertos y dejaron una enorme destrucción, sobre todo en zonas como La Guaira. Dos movimientos telúricos consecutivos, de magnitudes 7,2 y 7,5, sacudieron el centro-norte del país y dejaron miles de viviendas afectadas.

Para el béisbol venezolano la jornada tendrá un componente muy relevante por el vínculo que hay entre este deporte y la comunidad venezolana del sur de Florida. Los Marlins resaltaron dicha conexión al anunciar el regreso de los dos clubes al estadio, donde querrán reunir de nuevo a aficionados venezolanos radicados en Estados Unidos.

“Esta serie reunirá a generaciones de aficionados en torno al deporte que aman”, señaló Caroline O’Connor, presidenta de Negocios de los Marlins, quien igualmente destacó el compromiso de la organización con los que resultaron afectados por los terremotos.

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Desde Magallanes destacaron el carácter solidario de los encuentros. Su presidente, Héctor Arias, agradeció a los Marlins por dejar que los venezolanos en Florida disfruten otra vez de sus equipos y, al mismo tiempo, ayudar a una causa que tiene relación con la emergencia que sacudió al país.

Por último, la serie de igual forma representará el regreso de Magallanes y La Guaira al escenario que protagonizó la primera edición del Choque de Gigantes.

Ahora bien, el partido cobrará un significado adicional: dos de los equipos tradicionales del béisbol venezolano se volverán a encontrar en Miami a la vez que parte de la taquilla se convertirá en ayuda para los que aun sufren las consecuencias de una de las tragedias naturales más grandes de Venezuela recientemente.

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