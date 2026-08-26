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Gianni Infantino

"Algunos no quieren que otros crezcan": el fuerte mensaje de Gianni Infantino contra los detractores de su gestión en la FIFA

agosto 26, 2026
Por: Luis Cifuentes
Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: EFE
Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: EFE
Aunque Infantino no mencionó nombres específicos, sus críticas parecen dirigirse principalmente a la UEFA.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lanzó fuertes críticas contra las principales potencias del fútbol mundial, acusándolas de obstaculizar el desarrollo deportivo en países más pequeños. Las declaraciones se produjeron tras una reunión con representantes de la Unión de Fútbol del Caribe (CFU) en República Dominicana, donde buscó apoyo ante las controversias que enfrenta su gestión.

"Algunos, por desgracia, no necesitan ni quieren que otros crezcan, pero tenemos que reducir esta brecha entre los países grandes, muy grandes, y todos los demás", afirmó Infantino en declaraciones a medios de la FIFA. El dirigente suizo prometió que la organización trabajará para proporcionar las mejores "oportunidades, acceso y recursos" a las 211 federaciones miembro.

Aunque Infantino no mencionó nombres específicos, sus críticas parecen dirigirse principalmente a la UEFA, la confederación europea que se ha mostrado más opositora a su gestión. La tensión se intensificó por la iniciativa FIFA Forward Enterprise (FFE), una controvertida propuesta para vender a inversores privados el 20% de los derechos comerciales de torneos FIFA, incluido el Mundial.

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El presidente de la FIFA defendió su posición argumentando que "los grandes están haciendo un gran trabajo, y los elogiamos y los felicitamos, y, obviamente, también deberían seguir creciendo, pero tenemos que dar una oportunidad a todos los demás". Infantino insistió en la necesidad de "encontrar inversiones para todos los demás, oportunidades para todos los demás".

Durante su encuentro con la CFU, parte de la Concacaf —confederación que ha manifestado críticas significativas hacia su liderazgo— Infantino expresó satisfacción por el respaldo recibido. "Es importante participar, entablar un diálogo, expresar puntos de vista y opiniones; han pasado muchas cosas en las últimas semanas", señaló el dirigente, quien agregó estar "muy, muy contento con todo el apoyo que recibo aquí".

El directivo también enfatizó que todas las decisiones de la FIFA "pasan por los procesos correspondientes" y se toman "democráticamente por parte de las federaciones miembro, del Consejo y de los órganos pertinentes", en estricto cumplimiento de las normas institucionales.

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Infantino se prepara para el Congreso de Rabat, programado para el 18 de marzo de 2027, donde buscará un cuarto mandato al frente de la FIFA. Hasta el momento, es el único candidato registrado para las elecciones en medio de las críticas a su gestión.

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