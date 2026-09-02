"No están listos todavía": Trump se pronuncia sobre elecciones en Venezuela y habla de su relación con Delcy Rodríguez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció este miércoles tras una pregunta en rueda de prensa sobre la posibilidad de que se fije una fecha para convocar elecciones en Venezuela.

“No están listos todavía. Los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el nuevo gobierno. Delcy, como sabes, está haciendo un muy buen trabajo y es muy respetada”, aseveró el mandatario.

VEA TAMBIÉN "Es la misma pandilla chavista": exasesor de seguridad de Donald Trump cuestiona acuerdo petrolero con el régimen de Delcy Rodríguez o

La reciente declaración de Trump coincide con la negativa, también este miércoles, a informar sobre una fecha en la que se lleven a cabo elecciones presidenciales en Venezuela.

Rodríguez habló sobre el tema en una rueda de prensa conjunta, este miércoles, con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en la que ambos respondieron preguntas sobre el reciente acuerdo petróleo pactado entre las dos naciones.

“Yo no fijo fechas”, afirmó Delcy Rodríguez luego de que un periodista le preguntara sobre la posibilidad de citar elecciones en 2027.

No obstante, Rodríguez indicó que habrá elecciones en algún momento. “He trabajado sin descanso para que Venezuela esté lista y preparada, cuando corresponda, ir a su proceso electoral. Que lo habrá No tengan duda de eso, habrá proceso electoral”, dijo.

El secretario, por su parte, indicó que el acuerdo dejará miles de millones dólares en ganancias para ambos países.

“Los avances en Venezuela ocurren a pasos agigantados”, indicó y manifestó que entre más rápido se reactive la producción venezolana “más rápido” llegará ese crudo a refinerías de Estados Unidos.

El secretario también se refirió a NABEP y la describió como una compañía con un récord “comprobado”.