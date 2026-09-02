NTN24
Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Donald Trump

"No están listos todavía": Trump se pronuncia sobre elecciones en Venezuela y habla de su relación con Delcy Rodríguez

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
La reciente declaración de Trump coincide con la negativa, también este miércoles, a informar sobre una fecha en la que se lleven a cabo elecciones presidenciales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció este miércoles tras una pregunta en rueda de prensa sobre la posibilidad de que se fije una fecha para convocar elecciones en Venezuela.

“No están listos todavía. Los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el nuevo gobierno. Delcy, como sabes, está haciendo un muy buen trabajo y es muy respetada”, aseveró el mandatario.

o

La reciente declaración de Trump coincide con la negativa, también este miércoles, a informar sobre una fecha en la que se lleven a cabo elecciones presidenciales en Venezuela.

Rodríguez habló sobre el tema en una rueda de prensa conjunta, este miércoles, con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en la que ambos respondieron preguntas sobre el reciente acuerdo petróleo pactado entre las dos naciones.

“Yo no fijo fechas”, afirmó Delcy Rodríguez luego de que un periodista le preguntara sobre la posibilidad de citar elecciones en 2027.

No obstante, Rodríguez indicó que habrá elecciones en algún momento. “He trabajado sin descanso para que Venezuela esté lista y preparada, cuando corresponda, ir a su proceso electoral. Que lo habrá No tengan duda de eso, habrá proceso electoral”, dijo.

El secretario, por su parte, indicó que el acuerdo dejará miles de millones dólares en ganancias para ambos países.

o

“Los avances en Venezuela ocurren a pasos agigantados”, indicó y manifestó que entre más rápido se reactive la producción venezolana “más rápido” llegará ese crudo a refinerías de Estados Unidos.

El secretario también se refirió a NABEP y la describió como una compañía con un récord “comprobado”.

Temas relacionados:

Donald Trump

Elecciones en Venezuela

Delcy Rodríguez

Presidente de Estados Unidos

Régimen venezolano

Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. no va a tener un dominio estratégico de las reservas": Montes de Oca sobre acuerdo petrolero con el régimen venezolano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Quieren subir la presión un poco para demostrar que tienen control”: analista tras atentado del ELN en Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué opinan los cubanos en la Florida sobre el “grave” estado de salud en que estaría Raúl Castro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Tras agresiones en el Estrecho de Ormuz, EEUU atacó instalaciones claves del régimen iraní

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Diosdado Cabello en la mira de la Fiscalía de Chile por el caso Ojeda: "vamos a perseguirlo"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Chris Wright, secretario de Energía de EEUU, y Delcy Rodríguez (AFP)
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez asegura que "habrá proceso electoral" cuando Venezuela "esté preparada" y se niega a fijar una fecha

Delcy Rodríguez habló sobre elecciones en Venezuela tras acuerdo petrolero con EEUU - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Experto califica como “brutal cinismo” de Delcy anuncio sobre proceso electoral en Venezuela

Raúl Castro se encuentra hospitalizado - Foto de referencia: EFE
Raúl Castro

Raúl Castro habría sufrido ataque cerebrovascular y estaría en estado crítico con asistencia médica vital

Chris Wright, secretario de Energía de EEUU - Foto: EFE
Chris Wright

Llegó a Venezuela el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, para avanzar en acuerdo petrolero

Alias 'Calarcá'/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Fiscalía General de la Nación

Mano dura de la Fiscalía en Colombia: reactivan orden de captura contra 'Calarcá' que Petro había suspendido

Más de Actualidad

Ver más
Terremoto en Colombia - Foto AFP
Terremoto en Colombia

Bancos de Alimentos activan corredor humanitario para atender a damnificados por el terremoto en Colombia: así puede donar

Estrecho de Ormuz - Foto: AFP
estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz en medio de un control incierto tras seis meses de conflicto entre EEUU e Irán

Firma del acuerdo en Venezuela | Foto: AFP
Acuerdo petrolero

¿Qué se firmó el 2 de septiembre del 2026 entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen de Venezuela?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Terremoto en Colombia - Foto AFP
Terremoto en Colombia

Bancos de Alimentos activan corredor humanitario para atender a damnificados por el terremoto en Colombia: así puede donar

Estrecho de Ormuz - Foto: AFP
estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz en medio de un control incierto tras seis meses de conflicto entre EEUU e Irán

Firma del acuerdo en Venezuela | Foto: AFP
Acuerdo petrolero

¿Qué se firmó el 2 de septiembre del 2026 entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen de Venezuela?

Gustavo Petro - Foto AFP
Gustavo Petro

Advierten que solicitud del expresidente Petro para salir del país por un año "es una estrategia"

Jorge Messi, padre de Lionel Messi. (AFP)
Lionel Messi

El mundo del fútbol reacciona a muerte del padre de Messi: desde la selección argentina hasta el Real Madrid, su eterno rival, envían mensajes

Rafael Dudamel renuncio a la dirección técnica del Pereira - Foto: EFE
Rafael Dudamel

"Es una vergüenza lo que ha hecho": el venezolano Rafael Dudamel apuntó contra entrenador rival tras desmanes en el fútbol colombiano

Gustavo Petro, expresidente de Colombia - EFE
Gustavo Petro

Mamá de Kevin Acosta, niño del que Petro publicó historia clínica, envió carta al Senado para frenar la salida del país del exmandatario

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023