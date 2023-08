Video: Periodista ecuatoriano había advertido al candidato Fernando Villavicencio que podía terminar como Luis Carlos Galán en Colombia

El candidato a la Presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio fue asesinado este miércoles 9 de agosto durante un mitin político al norte de Quito, en hechos en los que más personas resultaron heridas.

VEA TAMBIÉN La reacción de los candidatos a la Presidencia de Ecuador tras el asesinato de Fernando Villavicencio o

Videos difundidos por medios locales muestran que el ataque se produjo cuando el candidato del movimiento Construye se disponía a subir a su vehículo en medio de la multitud y de un fuerte esquema de seguridad.

El crimen tiene conmocionado no solo a Ecuador, sino también a la región, pues diferentes personalidades como el expresidente colombiano Iván Duque, la canciller mexicana Alicia Bárcena y el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael J. Fitzpatrick, entre otros, han lamentado este asesinato.

En redes sociales se comenzó a viralizar el fragmento de una entrevista que dio Fernando Villavicencio al periodista ecuatoriano Carlos Vera cuando hablaban acerca del plan de gobierno del candidato y el comunicador le advertía que su vida corría peligro y que podría terminar como el candidato presidencial colombiano Luis Carlos Galán, quien fue asesinado en 1989 durante un acto político en el municipio de Soacha, Cundinamarca.

En el clip, el periodista le pregunta que si en lugar de desafiar al poder no debería primero estabilizar al país: “no es mejor estabilizar el país, enderezar el barco y dejar eso para el segundo periodo”, a lo que Villavicencio respondió: “dejar un barco conducido por delincuentes sería peligroso y me sentiré orgulloso de los enemigos que tendré, porque tendré una cantidad de amigos con educación, con salud y con obra pública y yo lo puedo hacer porque no tengo nada que perder”.

VEA TAMBIÉN Días antes de ser asesinado Fernando Villavicencio denunció en NTN24 que recibió amenazas o

Al tiempo, lo interrumpe Vera y le dice: “si puede perder la vida con lo que está haciendo, sabe qué es lo más importante para que usted cumpla su plan, que esté vivo y llegue al poder” y complementa preguntándole: "¿si vio cómo acabó Luis Carlos Galán en Colombia, se acuerda como acabó?" a lo que el candidato responde que sí se acuerda, pero que quiere continuar por la gente.

“La gente de este país lo único que necesita es un liderazgo valiente y honesto, cuando hay ese liderazgo se puede cumplir todo. Los que tranzan con las mafias son derrotados y tienen su propio funeral por adelantado”, dijo Villavicencio finalizando.

El periodista fue quien compartió el video en su cuenta de Twitter. “Se lo advertí…que Dios lo guarde”, escribió Vera en el clip que ya acumula cerca de 200.000 reproducciones, más de 4.000 likes y miles de compartidos.

Este es el video del periodista Carlos Vera advirtiéndole al candidato Fernando Villavicencio que podría terminar como Luis Carlos Galán en Colombia: