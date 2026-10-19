VS-9: el ferry eléctrico que se eleva sobre el agua y navega por Nueva York

La electrificación de los barcos plantea desafíos técnicos importantes. A diferencia de los vehículos terrestres, las embarcaciones deben desplazarse a través del agua, lo que exige energía para vencer la resistencia que genera el movimiento. El VS-9 apuesta por una combinación de propulsión eléctrica y diseño hidrodinámico para mejorar su desempeño.

La clave está en sus hidroalas: unas estructuras sumergidas que generan sustentación cuando la embarcación alcanza la velocidad necesaria. De esta manera, el casco se eleva parcialmente sobre el agua y disminuye la superficie en contacto con ella, lo que reduce la resistencia al avance.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático o

Según las especificaciones divulgadas, el VS-9 puede operar hasta dos horas con una sola carga. Su autonomía alcanza las 40 millas náuticas a plena carga y puede llegar a 50 millas náuticas cuando transporta una carga más ligera. La embarcación también cuenta con hidroalas que se ajustan automáticamente a las condiciones cambiantes para ofrecer una navegación más suave.

Además, el sistema puede aprovechar tecnología de carga utilizada por automóviles eléctricos y permitir la recarga nocturna en un puerto deportivo, una característica que podría facilitar su integración en determinadas operaciones de transporte acuático.