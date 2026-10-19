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Lunes, 19 de octubre de 2026
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Eléctrico

VS-9: el ferry eléctrico que se eleva sobre el agua y navega por Nueva York

octubre 19, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Ferry VS-9 - Foto Reuters
Ferry VS-9 - Foto Reuters
Una embarcación eléctrica capaz de transportar hasta 10 pasajeros navega por el puerto de Nueva York con una tecnología que eleva parte de su casco sobre la superficie del agua. El VS-9 utiliza hidroalas para reducir la resistencia al avance y busca demostrar cómo la innovación puede transformar el transporte marítimo.

La electrificación de los barcos plantea desafíos técnicos importantes. A diferencia de los vehículos terrestres, las embarcaciones deben desplazarse a través del agua, lo que exige energía para vencer la resistencia que genera el movimiento. El VS-9 apuesta por una combinación de propulsión eléctrica y diseño hidrodinámico para mejorar su desempeño.

La clave está en sus hidroalas: unas estructuras sumergidas que generan sustentación cuando la embarcación alcanza la velocidad necesaria. De esta manera, el casco se eleva parcialmente sobre el agua y disminuye la superficie en contacto con ella, lo que reduce la resistencia al avance.

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Según las especificaciones divulgadas, el VS-9 puede operar hasta dos horas con una sola carga. Su autonomía alcanza las 40 millas náuticas a plena carga y puede llegar a 50 millas náuticas cuando transporta una carga más ligera. La embarcación también cuenta con hidroalas que se ajustan automáticamente a las condiciones cambiantes para ofrecer una navegación más suave.

Además, el sistema puede aprovechar tecnología de carga utilizada por automóviles eléctricos y permitir la recarga nocturna en un puerto deportivo, una característica que podría facilitar su integración en determinadas operaciones de transporte acuático.

 

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