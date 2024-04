El Arctic Sunrise inició expedición científica en el Pacífico colombiano: Click Verde en la travesía

Luego de su navegación en las islas Galápagos, la embarcación de la ONG ambientalista llegó al puerto de Buenaventura para emprender una expedición sin precedentes con el fin de evaluar el impacto de la contaminación plástica y emisiones en la biodiversidad de estas costas.

La delegación de investigadores de la reconocida organización ambientalista, documentará la importancia de las especies y estudiarán detalladamente cómo proteger los ecosistemas marinos de las crecientes amenazas generadas por las actividades humanas, relacionadas con sobreexplotación de recursos y crisis climática en aumento.

Desde Buenaventura, Diego Salas, director de campañas Greenpeace Andina explicó en entrevista con Click Verde de NTN24 cuál es el principal objetivo de la expedición científica que arrancó los primeros días de abril. Aseguró que el ser humano es hoy presa del plástico y que es urgente un acuerdo global para enfrentar esa problemática. “Debemos dejar de producir plástico a gran escala. No hay ningún tratado que regule a la industria del plástico, que es global. Mientras, que no haya un tratado que realmente sea vinculante y obligue a la industria a modificar y a regular su producción no vamos a poder liberarnos del plástico”

El Arctic Sunrise llegará hasta los montes submarinos del pacífico este tropical como un mensaje para interceder por la ratificación del acuerdo internacional cuya negociación durante los próximos meses será clave en ese propósito.“El tratado global de océanos apunta a proteger esas zonas que hoy están desprotegidas, que es el 70% de los océanos, ya que solo el 30% está protegido porque corresponde a algún país que está en aguas continentales, entonces lo que busca este pacto, en definitiva, es un tratado de liberación del plástico”

La tripulación de esta histórica expedición cuenta con el apoyo de expertos internacionales, voluntarios, deportistas como la apneísta Sofia Gómez, diversos representantes de organizaciones locales dedicadas a la conservación marina e integrantes de la Fundación Malpelo, que serán los encargados de apoyar a Greenpeace en la investigación científica sobre las rutas migratorias de tiburones, ballenas y tortugas marinas.

Esta visita, representa un hito histórico para la ONG, es símbolo de su compromiso en la conservación de los océanos y de la biodiversidad debido a que esta embarcación impulsa la conciencia social en favor de la preservación marítima.