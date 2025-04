¿Cuándo se considera que una deuda pública es insostenible?

La locura de gastar más de lo que ingresa y encima endeudarse para mantener un déficit como método sistemático y permanente para gobernar, está llevando cada día a más naciones al borde del colapso financiero; sin embargo, estos políticos populistas duermen bien, pese al endeudamiento irresponsable y el déficit fiscal.

Para hablar sobre la deuda pública en las naciones, estuvo en Razón de Estado, con Dionisio Gutiérrez, Hugo Maul, economista y miembro activo del CIEN, uno de los centros de pensamiento económico más prestigiosos de América Latina.

“Si uno se ciñe a la técnica siempre que la tasa de crecimiento económico supere a la tasa de interés a la cual se contrata la deuda, el país estaría generando los medios para pagar la cuota mínima, que son los intereses, no estamos considerando pagar la deuda, la deuda nunca se paga solo se pagan los intereses, en ese sentido, los países que crecen poco o las tasas de interés son muy bajas o está por encima de sus capacidades, pero realmente lo importante es para qué se usa esa deuda”, dijo el invitado.

“Si no se usa para generar capacidades adicionales de productividad, de ingreso y de capacidad de tributación, no importa las tasas que me cobre porque es como tirar el dinero sin retorno alguno, yo no me jugaría por un número sino por tener capacidad de pago y que la deuda vaya a usos de que la población del país pueda tener mejores niveles de ingreso y de vida”, añadió.

“Un ejemplo de esto es Argentina. Mileí heredó los gastos del kirchnerismo y se tomó una deuda para pagar la fiesta no para aumentar la capacidad productiva, esto solo se va a engasto y no termina ayudando al país, entonces se queda con la deuda y las miserias de siempre”, explicó el experto.