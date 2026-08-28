Así se vio el eclipse lunar parcial desde Colombia y Venezuela: la Luna se tiñó de rojo

El eclipse lunar parcial comenzó este jueves a las 8:23 p. m. y alcanzó su punto máximo a las 11:12 p. m. El fenómeno fue visible desde diferentes ciudades de Colombia y Venezuela durante la noche y la madrugada.

De acuerdo con los cálculos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el primer contacto con la penumbra de la Tierra ocurrió a las 8:23 p. m., hora de Colombia. Posteriormente, a las 9:33 p. m., comenzó la fase parcial, cuando la Luna empezó a ingresar en la umbra, la parte más oscura de la sombra terrestre.

El momento de mayor intensidad se registró aproximadamente a las 11:12 p. m. del jueves. En ese instante, la magnitud umbral del eclipse fue de 0,930, lo que indica que cerca del 93 % del diámetro de la Luna quedó dentro de la umbra de la Tierra.

La fase parcial finalizó alrededor de las 12:52 a. m. del viernes 28 de agosto, mientras que la etapa penumbral terminó aproximadamente a las 2:01 a. m.

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Aunque en Colombia el eclipse comenzó durante la noche del 27 de agosto, los catálogos astronómicos internacionales lo identifican como el eclipse lunar del 28 de agosto de 2026.

Esta diferencia se debe al uso del Tiempo Universal (UTC) para los registros astronómicos. Colombia se encuentra cinco horas por detrás de este estándar, por lo que el fenómeno comenzó todavía el día 27 en el horario local colombiano.

Visibilidad en Colombia y Venezuela

La ubicación geográfica de Colombia permitió observar las principales fases del eclipse. El fenómeno pudo apreciarse en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, siempre que las condiciones meteorológicas fueran favorables.

En Bogotá, el eclipse comenzó cuando la Luna se encontraba a más de 35 grados sobre el horizonte. Sin embargo, la presencia de niebla redujo considerablemente la visibilidad en algunos momentos.

En Cartagena y Barranquilla, el eclipse también pudo observarse desde el inicio de la fase penumbral. Por su parte, los cálculos astronómicos para Cali y Medellín indican que el fenómeno pudo seguirse durante el mismo intervalo de tiempo.

Aunque el eclipse era visible desde buena parte del territorio colombiano, no todas las ciudades tuvieron las mismas condiciones para observarlo. Factores como la nubosidad, la lluvia, la niebla, la contaminación lumínica y los obstáculos urbanos pudieron dificultar la observación.

Por esta razón, la visibilidad del eclipse varió de una ciudad a otra y no puede afirmarse que el fenómeno se haya observado con la misma claridad en todo el país.

A escala internacional, la NASA indicó que el eclipse pudo observarse desde regiones del Pacífico oriental, América, Europa y África.

Colombia se encontraba dentro de una de las zonas favorables para su observación, debido a que el momento de mayor intensidad del eclipse coincidió con las horas nocturnas del país.